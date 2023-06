Punkte auf der Chancenkarte

Christoph Schmidt/dpa »Modernstes Recht der Welt« – ein Mangel an Fachkräften herrscht auch in der Ventilatorenproduktion

Mehr Einwanderung »qualifizierter Fachkräfte« soll ein Gesetz möglich machen, das am Freitag im Bundestag beschlossen wurde, mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Vorausgegangen war eine heftige Debatte zwischen Regierungs- und Oppositionsabgeordneten, wobei keine wirklich neuen Argumente vorgetragen wurden. Das »modernste Einwanderungsrecht der Welt« werde die Bundesrepublik mit dem Gesetz erhalten, befand Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), obwohl sie und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei der Entwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes etwa aus kanadischen Regelungen abgeschrieben haben. So sollen Fachkräfte aus anderen Ländern Punkte auf einer sogenannten Chancenkarte für die Einwanderung sammeln können: Sprachkenntnisse, Berufserfahrung und Alter werden dabei ebenso positiv gewichtet wie bestehende Kontakte ins Land. Wer besondere IT-Kenntnisse vorweisen kann, benötigt keinen Hochschulabschluss.

Am Mittwoch hatte der Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat bereits einen Änderungsantrag der drei Koalitionsfraktionen – bei Gegenstimmen der Fraktionen von CDU/CSU sowie AfD – angenommen. Damit wird das Mindestgehalt gesenkt, das Einwanderungswillige vorweisen müssen, um eine »Blaue Karte EU« für Regelberufe zu erhalten: Es muss lediglich fünfzig Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung betragen. Derzeit liegt dieser Schwellensatz bei 43.800 Euro brutto pro Jahr.

Etwas leichter werden soll die Verstetigung des Aufenthaltes für Asylsuchende, die vor dem 29. März 2023 ins Land eingereist sind, eine passende Qualifikation sowie ein Arbeitsplatzangebot oder ein Anstellungsverhältnis vorweisen können. Sie sollen ihren Asylantrag zurücknehmen und zugleich die Aufenthaltserlaubnis als Fachkraft beantragen können, ohne erst auszureisen und anschließend einen Visumantrag zu stellen. Fachkräfte sollen nach diesem Änderungsantrag zudem ihren Eltern sowie den Schwiegereltern zu einer Aufenthaltserlaubnis verhelfen können – letzteres nur dann, wenn sich der Ehepartner dauerhaft in der Bundesrepublik aufhält. Die mit Pluspunkten versehene Chancenkarte schließlich kann um bis zu zwei Jahre verlängert werden, wenn der Betroffene einen Arbeitsvertrag oder ein verbindliches Arbeitsplatzangebot für eine qualifizierte Beschäftigung hierzulande vorweisen kann und die Bundesagentur für Arbeit dem Ganzen zustimmt.

Angesichts dieser umfassenden Vorgaben erscheint der Einwand der Abgeordneten Andrea Lindholz (CDU/CSU) in der Bundestagsdebatte, die Regierungskoalition schaffe ein »Bürokratiemonster«, berechtigt. Weniger nachvollziehbar war allerdings ihre Behauptung, dass das von Einwanderungswilligen geforderte Qualifikations- und Sprachniveau gesenkt werde. Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) nannte Lindholz’ Kritik an den Haaren herbeigezogen. FDP-Fraktionsgeschäftsführer Johannes Vogel verwies auf das Copyright, indem er betonte, dass sich die Bundesregierung mit dem Gesetz an erfolgreichen Einwanderungsländern wie Kanada, Neuseeland und Australien orientiere. Lobend äußerte sich Gökay Akbulut von der Fraktion Die Linke zum Nachzugsrecht für Eltern und Schwiegereltern auch ohne Wohnraumnachweis. Dass dieses Recht allerdings erwerbstätigen Migranten ohne besondere Qualifikation nicht zugestanden werde, sei »eine Zwei-Klassen-Migrationspolitik«, die ihre Fraktion ablehne.