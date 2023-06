»DU-Munition ist Verbrechen gegen Menschheit«

REUTERS Portugiesischer Soldat in ABC-Schutzkleidung misst radioaktive Strahlung vor Abreise nach Bosnien (Januar 2001)

Sie stammen aus einem südserbischen Ort, der direkt betroffen war vom NATO-Bombardement 1999. Was geschah mit Ihrer Familie?

Ich bin in Bustranje geboren, einem Dorf in unmittelbarer Nähe der Verwaltungsgrenze zur südserbischen Provinz. Für mich schon fast symbolisch begann das NATO-Bombardement am 24. März 1999, an meinem Geburtstag. Jene Tage waren unfassbar schwer für meine Familie und mich, ebenso wie für meine Landsleute. Das Ganze lässt sich am besten mit Worten wie Schmerz, Angst, Furcht, Ungewissheit beschreiben. Meine Eltern erkrankten später an Krebs, verursacht durch Uranmunition. Meine Mutter verstarb daran, während mein Vater nach einem langen komplizierten Genesungsprozess überlebt hat.

Was die Gefährdung durch diese Art der Munition betrifft, behauptet die NATO bis heute, dass deren Verwendung keinerlei gesundheitliche Konsequenzen für die Bevölkerung hat und auch nicht für die Soldaten, die sie einsetzen. Was genau geschah nach dem DU-Beschuss in Ihrer Region?

Die NATO hat zugestanden, dass sie 15 Tonnen DU-Munition (Depleted Uranium, jW) im Kosovo und zwei Tonnen in den südserbischen Bezirken Vranje, Bujanovac und Presevo eingesetzt hat. In Serbien erkranken jährlich etwa 30.000 Menschen an Krebs, von denen die Hälfte an den Folgen stirbt. Das weist darauf hin, dass die DU-Munition, ausgesät 1999 über ganz Serbien und zuvor in Bosnien-Herzegowina inklusive der Republika Srpska, große Auswirkungen auf Leben und Gesundheit in diesen Gegenden hatte. In der Vergangenheit ließen wir von Experten in Turin Dokumentationen erstellen – eine davon in Verbindung mit dem inzwischen verstorbenen Oberst Dragan Stojcic, der 280 Tage in der mit abgereicherten Uranbomben beschossenen Sicherheitszone verbracht hatte.

Die hohe und weiterhin ansteigende Krebsrate ist ungewöhnlich. Wie stellen sich die Fakten dar?

Die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung zwischen dem Einsatz von DU-Munition und dem Ergebnis von unzähligen bösartigen Krankheiten wurde in über 300 Fällen in Italien gerichtlich festgestellt. Die NATO kann das nicht bestreiten: Ausschließlich das Gericht ist dazu aufgerufen, die Wahrheit nach gesetzlich vorgeschriebenem Ablauf entsprechend der Regeln zu ermitteln, also auf der Basis der vorgestellten Beweise und der medizinischen Expertisen. Darin wird zu guter Letzt konstatiert, dass die Schädigungen von Soldaten und Zivilisten unzweifelhaft Folgen des Einsatzes der DU-Munition sind.

Trotz aller medizinischen Expertisen und der Faktenlage insgesamt leugnet die NATO seit Jahrzehnten die Konsequenzen aus dem Einsatz dieser Waffen. Wie erklären Sie diese besondere Sturheit?

Falls die USA und Großbritannien anerkennen würden, dass abgereichertes Uran krebserregend wirkt und viele andere, nicht weniger gefährliche Erkrankungen – Unfruchtbarkeit, Missbildungen bei Kindern – immunologische Leiden verursachen, müssten sie eine große Verantwortung übernehmen und tragen. Sie wären dazu verpflichtet, die angerichteten Schäden zu kompensieren, zuallererst bei den Betroffenen, aber auch die Biodiversität und Umwelt betreffend.

Über einen langen Zeitraum sind Sie inzwischen im Kampf gegen Uranmunition und für die Unterstützung der Opfer. Welche Erfolgschancen sehen Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen?

Wichtige Erfahrung ist, dass inzwischen 35 Gerichtsfälle gegen die NATO anhängig sowie weitere 3.500 Menschen interessiert daran sind, die Auseinandersetzung zu führen. Die Erfolgschancen existieren, auf unserer Seite befindet sich die Kraft der Argumente. Wir beschäftigen uns mit dem Recht, nicht mit Politik.

Sie sind vor einigen Wochen in Moskau auf einer Konferenz der dortigen Akademie der Wissenschaften aufgetreten. In Ihrer Rede berichteten Sie über Ihre Erfahrungen im Kampf gegen DU-Munition. Was können Sie zu Ihren Beweggründen und den Reaktionen auf Ihre Aussagen berichten?

Wir stellten in Moskau lediglich die Tatsachen der schädlichen Auswirkungen des DU-Einsatzes für Serbien und seine Bürger vor, und dass wir inzwischen in Europa an der Spitze der Krebsrate stehen und an zweiter Stelle weltweit, bezogen jeweils auf die Zahl von Krebspatienten im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das Ausmaß sagt viel aus über die Konsequenzen des Gebrauchs von DU-Munition durch die NATO. Die Reaktion der Wissenschaftler aus Russland war, dass der Einsatz von DU-Munition vollständig überall in der Welt und in jeglichen kriegerischen Konflikten verboten werden sollte.

Produktion und Einsatz von Uranmunition müssen übrigens auch deswegen gebannt werden, weil die Halbwertszeit derartiger Munition 4,5 Milliarden Jahre beträgt. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Einsatz von DU-Munition ein Verbrechen gegen die Menschheit und gegen Gott ist!