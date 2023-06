Kiew spielt Atomkarte

Alexander Ermochenko/REUTERS Russischer Soldat am AKW Saporischschja vor dem Besuch des IAEA-Chefs Rafael Grossi (15.6.2023)

Angesichts einer einstweilen stagnierenden Gegenoffensive im Süden des Landes hat die Ukraine wieder begonnen, mit der atomaren Apokalypse zu spielen. Präsident Wolodimir Selenskij sagte am Donnerstag in seiner allabendlichen Videoansprache, Russland plane, das unter seiner Kontrolle stehende AKW Saporischschja zu sprengen, um die Ukraine für den nuklearen Fallout verantwortlich zu machen. Russland wies diesen Vorwurf zurück. Am Freitag meldete der russische Geheimdienst FSB seinerseits, fünf Personen festgenommen zu haben, die in Russland ein Kilogramm des radioaktiven Isotops Cäsium-137 zu kaufen versucht hätten, um damit in der Südukraine eine Provokation zu inszenieren.

Die vom ukrainischen Geheimdienstchef Kirilo Budanow erhobene Behauptung, Russland habe das AKW bereits vermint, um es notfalls ähnlich wie das Wasserkraftwerk von Kachowka sprengen zu können, hatte die Internationale Atomenergieagentur (IAEA) schon vor wenigen Tagen im Kern dementiert. Im radioaktiven Teil der Anlage gebe es keine Sprengladungen, nur in einigen Nebengebäuden, die für militärische Zwecke genutzt würden.

Auch so wurde der propagandistische Kontext der Äußerungen Selenskijs zum angeblich drohenden Atomunfall in der Südukraine sofort deutlich. In seinen Ausführungen erklärte er, Radioaktivität kenne keine Neutralität – das heißt, die Aussage richtete sich an jenen Teil des globalen Südens, der sich aus dem Ukraine-Konflikt herauszuhalten sucht. Im weiteren Verlauf zitierte er das Bibelwort »Klopfet an, und es wird euch aufgetan« – als Anspielung auf die ukrainischen Bestrebungen, beschleunigt in die NATO aufgenommen zu werden. Der ehemalige Selenskij-Berater Olexij Arestowitsch radikalisierte die ukrainischen Drohungen mit der Aussage, bei einem (Russland zugeschriebenen) Anschlag auf das AKW erwarte die Ukraine, »am nächsten Tag in die NATO aufgenommen zu werden«, ansonsten werde sie kurzfristig in der Lage sein, sich wieder Atomwaffen zu verschaffen.

Selenskijs Spiel mit der Atomkarte führte in der Ukraine zu unerwünschten Nebeneffekten. Die Bevölkerung stürmte offenbar die Apotheken und kaufte in großen Mengen Jodtabletten auf. Dies wiederum veranlasste das Gesundheitsministerium, vor den Folgen einer »unnötigen Einnahme« solcher Jodpräparate zu warnen.

An den Fronten setzte die Ukraine offenbar ihre Vorstöße an einigen Stellen im Bezirk Saporischschja fort. Der Kiewer Generalstab meldete, russische Gegenangriffe auf das Dorf Pjatichatki seien zurückgeschlagen worden. Russische Quellen sprachen umgekehrt davon, dass die ukrainischen Angriffe nicht vorangekommen seien. Der US-Fernsehsender CNN zitierte mehrere »westliche Beamte« mit der Aussage, der Fortschritt der ukrainischen Offensive bleibe »an allen Fronten hinter den Erwartungen zurück«. Die NATO sei aber bereit, Kiew noch bis zum kommenden Monat Zeit zu geben, um Erfolge zu erzielen. Das ist eine relativ kurze Frist; der nächste NATO-Gipfel findet bereits am 11. und 12. Juli in Vilnius statt. Kiew erhofft sich von ihm eine Einladung, dem Militärpakt beizutreten.

Unterdessen sind die Kämpfe auch im Nordabschnitt der russisch-ukrainischen Front wiederaufgelebt. Beide Seiten berichteten von »schweren Kämpfen« westlich von Lissitschansk und weiter nördlich um den Verkehrsknotenpunkt Kupjansk im Bezirk Charkiw. Russische Quellen behaupten, die eigenen Truppen seien bereits in eine östlich an die Stadt angrenzende Ortschaft eingedrungen.