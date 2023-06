Iron Man am Strand

Daniel Reinhardt/dpa Gepresste Stimme, psychedelische Texte: Der große Hamburger Jens Rachut (hier als Miezekater im Theaterstück »Der goldene Handschuh«)

»Wir wollten die schlechteste Ansage machen, die wir können«, kommentiert Jens Rachut den holprigen Einstieg in den Abend. »Na, das klappt ja gut«, antwortet es aus dem Publikum. Damit sind die Weichen gestellt für eine selbst für Hamburger Kampnagel-Maßstäbe unkonventionelle musikalische Lesung. Die gestaltet der Hamburger Texter und Sänger gemeinsam mit Thomas Wenzel, der bei den Goldenen Zitronen seit 1992 unter dem Pseudonym Julius Block diverse Instrumente bedient und bei Die Sterne Bass spielte.

Feuchte Töne

Beide sitzen sie einem kleinen Publikum gegenüber. Beide sind bebrillt, haben die Schirmmützen tief ins Gesicht gezogen. Sollte die Anzahl der zahlenden Gäste Gradmesser für das Underground-Standing der Künstler sein, sind wir mächtig tief drin in der Szene. Die beiden Musiker entwickeln zunächst einen Dialog, der an Banalität nicht zu übertreffen ist. Aber wenn Thomas Wenzel das erste Mal in die Tasten seines Synthesizers greift und Jens Rachut beginnt, seine Texte zu skandieren, ist sie sofort da, die Poesie. Man begreift, diese gepresste Singstimme, die assoziativ konstruierten Texte und ein wenig musikalische Begleitung – das ist die Essenz der Kunst Rachuts. Sie lebt von ihrem Sound.

Rachut. Man kann den Namen nicht fallenlassen, ohne zumindest eine Auswahl jener Bands in chronologischer Reihenfolge aufzusagen, denen der Mann vorstand. Also: Angeschissen, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Kommando Sonne-nmilch, Alte Sau, Oma Hans, Rattengold. Für deutschsprachigen Punk, mithin Gitarrenpopmusik, waren diese Bands höchst einflussreich, weil hier einer lakonische Texte liefert, die es nicht nötig haben, sich in poetische Höhen zu schwingen, um schließlich auf einem wohlduftenden Blumfeld zu landen.

Ja, die Texte. An diesem Samstag abend handeln sie von Batman, der Old Shatterhand beim Dreh in Jugoslawien besucht. Von Iron Man am Strand und vom Schiffsverkehr. Da kann der 70jährige Rachut nun mal nicht aus seiner hamburgischen Haut. Mit feuchten Tönen von Wenzels Instrument begleitet, entstehen vor dem geistigen Auge Bilder und ziehen hinein in diese Welt, die ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Solange der Musiker und der Texter bei ihren Professionen bleiben, entstehen sie immer wieder, diese immersiven Momente. Anders, wenn Wenzel, offensichtlich an der Rachutschen Produktion geschult, eigene Texte liest und sich mit Harmonie in der Stimme und akustischer Gitarre selbst begleitet. Das gleicht dann doch zu sehr »Écriture automatique«. Für den Wahlpflichtkurs »Freies Schreiben« mag das taugen, für die Bühne nicht.

Irgendwie ja

»Der mit der Luft schimpft« ist das Programm überschrieben, und so denkt man an den popmusikalisch nicht selten beschworenen einsamen Verrückten an der Großstadtampel. Und in der Tat erinnert das Zusammenspiel der beiden auf der Bühne an Straßenkunstimprovisation. Bloß nicht professionell rüberkommen, sondern die Wurzeln ehren, die Bodenhaftung garantieren. Ist das nun Jazz, Lyrik oder Prosa? Irgendwie ja. Und so gestolpert der Einstieg, so wankend geht es auch zu Ende. Weil keine Liturgie unmissverständliche Handlungsanweisungen gibt, bleiben die Zuschauer sitzen, vielleicht auf ein Nachspiel hoffend, vielleicht, um klarzukommen. Rachut indes hat dem Publikum bereits den Rücken zugewendet. Er habe schließlich gefastet, »also vom Kopf«, und nun gönne er sich das erste Mal nach sechs Wochen Alkohol. »Gleichzeitig werde ich aber auch Auto fahren«, lässt er wissen. Der Anarcho.