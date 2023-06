Berlin wird wieder »autogerechte Stadt«

Annette Riedl/dpa »Wir bauen auf, wir reißen nieder, so gibt es Arbeit immer wieder«: Rückbau eines Fahrradwegs in Berlin (21.6.2023)

Zur aktuellen Debatte über den Planungsstopp für neue Radwege in der Bundeshauptstadt erklärte das Mitglied im Landesvorstand der Naturfreunde Berlin, Uwe Hiksch, am Donnerstag:

Berlin braucht keinen Rückfall in Sachen Fetisch der »autogerechten Stadt«. Mit dem angeordneten weitgehenden Planungs- und Ausbaustopp fällt die Verkehrssenatorin in die Ideologie des Kulturkampfes für den motorisierten Individualverkehr zurück. Es ist völlig inakzeptabel, dass die Erhaltung von Parkplätzen gegen die Sicherheit und die Gesundheit von Fahrradfahrenden ausgespielt wird. Mit ihrer Anordnung wird durch die Verkehrssenatorin das durch den »Volksentscheid Fahrrad« ermöglichte Mobilitätsgesetz in Frage gestellt.

Die Naturfreunde erwarten vom Koalitionspartner SPD, dass diese destruktive Verkehrspolitik beendet wird und der begonnene Umbau der Verkehrsinfrastruktur endlich beschleunigt wird. Die SPD hatte sich in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich für eine »sozial verträgliche und nachhaltige Mobilitätswende, die dazu beiträgt, Verkehr zu vermeiden, verlagern und zu verbessern sowie […] Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen«, ausgesprochen. Ausdrücklich hatte die SPD in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben, dass sie »im Mobilitätsgesetz festgeschriebene geschützte sowie getrennte Geh- und Radwege sowie das Radschnellwegenetz schneller als bisher ausbauen« will. Diesem Versprechen müssen auch Taten folgen.

Berlin braucht eine Mobilitätswende durch einen beschleunigten Ausbau von sicheren und breiten Radwegen auf bestehenden Straßen. Mit dem weitgehenden Planungs- und Ausbaustopp für neue Fahrradwege hat die Verkehrssenatorin der notwendigen ökologischen Mobilitätswende in Berlin einen Bärendienst erwiesen. (…)

Die fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Clara Bünger, erklärte am Donnerstag zu aktuellen Medienberichten, wonach die Visaverfahren für afghanische Staatsbürger in der deutschen Botschaft in Islamabad wieder aufgenommen werden sollen:

Mehr als 14.000 Afghan:innen mit Aufnahmezusage warten seit Monaten darauf, dass sie sich in Deutschland in Sicherheit bringen können. Wenn nun nur fünf Visaverfahren am Tag bearbeitet werden sollen, dauert es mehrere Jahre, bis allein die vorliegenden Aufnahmeersuchen abgearbeitet sind. Neue Aufnahmeerklärungen im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms sind da noch gar nicht eingerechnet. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Afghan:innen, die auf den Schutz der Bundesregierung vertraut haben und von denen viele unter prekärsten Bedingungen in Verstecken ausharren müssen.

Der Hauptgrund für die Verzögerung liegt darin, dass die Bundesregierung äußerst aufwendige ­Sicherheitsüberprüfungen etablieren will. Dafür ist umfangreiches neues Personal notwendig, mit dessen ­Entsendung nach Islamabad noch nicht einmal begonnen wurde, wie die Bundesregierung auf meine ­Anfrage einräumen muss. Dabei hat ein Sprecher der Bundesregierung selbst bestätigt, dass das vorherige Verfahren funktioniert hat. Die ­Menschen in Afghanistan haben keine Zeit mehr! Sie müssen so schnell wie möglich aufgenommen werden, um nicht doch noch ihren Verfolgern in die Hände zu fallen. Auch in Pakistan ist es derzeit alles andere als sicher. Niemand sollte gezwungen sein, dort über Monate auf die Durchführung des Sicherheitsinterviews zu warten.