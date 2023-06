Transatlantisch fixiert

Mass Communication Specialist 3rd Class Declan Barnes/U.S. Navy/REUTERS Möchtegernrevier markieren: Der US-Zerstörer »Curtis Wilbur« in der Philippinischen See (15.8.2013)

Wäre es nicht so ernst, man könnte sich einfach an den Kopf fassen und sich vernünftigeren Dingen zuwenden als dem, was der Bundeskanzler am Donnerstag im Bundestag zum besten gab. Die Bundesregierung lehne »alle einseitigen Versuche«, den Status Taiwans »mit Gewalt oder Zwang zu verändern«, entschieden ab, dozierte Olaf Scholz vor dem Parlament. Nun, wer gerade dabei ist, den Status Taiwans zu verändern, das ist der Westen, der die chinesische Insel entgegen geltendem internationalen Recht immer mehr so behandelt, als wäre sie ein souveräner Staat. Das US-Handelsabkommen mit Taipeh, das das Repräsentantenhaus soeben gebilligt hat, überschreitet weitere Grenzen. Und was ist es anderes als Zwang und Gewalt, wenn der Westen dies mit stetigen Patrouillen vor der chinesischen Küste, mit dem Bau neuer Militärstützpunkte und allerlei weiteren Drohungen gegen Beijing absichert? Aber egal: In Zeiten des Kampfes kommt es nicht auf logische Stringenz, sondern auf größtmögliche Lautstärke des Kriegsgeschreis an. Natürlich auch in Berlin.

Anlass für Scholz’ Äußerung war die Europareise des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang, der zu Wochenbeginn zunächst Berlin besucht hatte, bevor er nach München und dann nach Paris weiterflog. Sie hat die Unterschiede zwischen der deutschen und der französischen Chinapolitik recht klar hervortreten lassen. Was Deutschland betrifft: Sein Chinageschäft ist bedeutend, weshalb Berlin es so wenig wie möglich schädigen will. Dumm freilich, dass sein noch bedeutenderer Wirtschaftspartner, die USA, mit aller Macht Chinas Aufstieg bremsen möchte und in Berlin Druck macht. Entsprechend laviert die Bundesregierung; während Scholz bei Lis Deutschlandbesuch noch bemüht war, sich verbal vom US-Decoupling abzugrenzen, zeichneten sich neue Beschränkungen für Exporte und Investitionen in China bereits ab. Und, mal ehrlich: Wäre es machtpolitisch nicht auch günstig für die Herrschenden in der Bundesrepublik, wenn Beijing global wieder in die zweite Liga verbannt würde?

Paris geht zur Zeit anders vor. Man erinnert sich: Präsident Emmanuel Macron warnte im April davor, sich den Taiwan-Konflikt so zu eigen zu machen, wie Berlin es tut. Als Li am Mittwochabend in Paris eintraf, wurden Pläne geschmiedet, wie sich Frankreichs Chinageschäft steigern lässt; Wirtschaftsminister Bruno Le Maire schwärmte, die beiden Länder seien »wirtschaftliche Partner ersten Ranges«. Frankreich setzt auf europäische Autonomie. Dazu gehört, dass es ein Verbot von Huawei-5G-Technologie vorantreibt, um die EU-Industrie zu stärken, aber auch, dass es gemeinsam mit chinesischen Konzernen ein Unterseekabel für die Internetverbindung aus China nach Europa baut, nachdem US-Konzerne die Volksrepublik bei einem Konkurrenzvorhaben ausgebootet hatten. Das ergibt für Frankreich Sinn: Seine materiellen Interessen sind deutlich weniger transatlantisch fixiert als die deutschen.