Handelsfreie Zone

Tim Würz/dpa Umsatzeinbußen durch Ausstand: Regale und Bettgestelle unverkäuflich (Hofheim-Wallau, 22.6.2023)

Seit Wochen verhandelt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi über die Entgelttarifverträge der bundesweit insgesamt etwa 6,5 Millionen Beschäftigten in den Teilbranchen Einzel- und Versandhandel sowie Groß- und Außenhandel. Die Forderungen sind abgestimmt; den Hut bei den Verhandlungen haben die Verdi-Fachbereichsleiter Handel der Landesbezirke auf. Da es keine Annäherung zwischen Gewerkschaft und Unternehmensverbänden über Entgeltsteigerungen und Laufzeit der Tarifverträge gibt, ruft Verdi vermehrt zu Streiks auf. Erst vor wenigen Tagen legten Arbeitskämpfe in niedersächsischen Edeka-Lagern teilweise die Warenversorgung der Einzelhandelsfilialen lahm.

Und am Donnerstag zogen Hunderte IKEA-Beschäftigte vor die Firmenzentrale im hessischen Hofheim-Wallau. Verdi hatte dazu aufgerufen, betonte aber, dass der »Impuls für die Aktion« von gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten ausgegangen war. Innerhalb weniger Tage nach dem Streikaufruf hatten sich Betriebsräte und Beschäftigte aus mehr als zwanzig IKEA-Häusern gemeldet: Sie zeigten sich bereit, auch lange Busfahrten für die gemeinsame Kundgebung auf sich zu nehmen.

Der Verdi-Fachbereich Handel in Hessen fordert für die rund 235.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel eine Erhöhung der Stundenlöhne um 2,50 Euro, wodurch die unteren Entgeltgruppen prozentual überdurchschnittlich von der Anhebung profitieren würden. Außerdem setzt sich die Gewerkschaft für höhere Ausbildungsvergütungen ein – 250 Euro monatlich mehr sind das Ziel. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll auf zwölf Monate begrenzt sein, und die Branchentarifverträge sollen allgemeinverbindlich werden. Dafür setzt Verdi sich bundesweit seit Jahren ein. Grund ist die immer weiter sinkende Tarifbindung der Handelsunternehmen, weil sie seit dem Jahr 2000 die Möglichkeit haben, Mitglied im Handelsverband ohne Tarifbindung (»OT«) zu sein. Die »OT-Mitgliedschaft« bevorzugt die Mehrheit der Betriebe. Im bundesweiten Durchschnitt liegt die Tarifbindung im Handel mittlerweile unter dreißig Prozent.

Die Handelsunternehmen, vertreten von ihren Verbänden, haben in den bisherigen Verhandlungen mit Verdi vor allem Verzicht gepredigt, wollen nach Monaten ohne Entgelterhöhung in Hessen erst zum Dezember vier Prozent mehr Lohn und Gehalt zahlen und mit weiteren Erhöhungen weit unterhalb der Inflationsrate die Laufzeit auf 24 Monate in die Länge ziehen. Verdi hat diesem Angebot, zu dem noch Inflationsausgleichsprämien von einigen Hundert Euro zählen, eine klare Absage erteilt und die Handelsbeschäftigten zum Protest aufgerufen.

Während sich die gewerkschaftlichen Forderungen zum Entgelt, zur Laufzeit und zur Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge weitgehend ähneln, haben die IKEA-Beschäftigten noch ein spezifisches Anliegen, für das sie am Donnerstag streikten: Seit Mai 2021 fordert Verdi die hiesige Geschäftsleitung des schwedischen Möbelkonzerns zu Verhandlungen über einen »Tarifvertrag Zukunft« auf, in dem der Einsatz digitaler Technik ebenso geregelt werden soll wie der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Bereits Mitte April hatten IKEA-Beschäftigte in Sachsen-Anhalt an zwei Tagen für den Zukunftstarifvertrag gestreikt. Die Unternehmensleitung verweigert sich allerdings jeglichem Gespräch mit der Gewerkschaft über das Thema. Der technische Umbau des Unternehmens gehe rasant voran, bemerkte Christine Stoffl vom Verdi-Fachbereich Handel im Bezirk Sachsen-Anhalt Nord. »Das hat Einfluss auf die Arbeitsprozesse und die Arbeitsplätze und setzt die Beschäftigten zusätzlich unter Druck«.

Die wachsende Belastung durch den Einsatz digitaler Technik war auch am Donnerstag Thema bei der Kundgebung in Hofheim-Wallau. Als Gastredner traten dabei Alexander Klein, Bezirksgeschäftsführer des Verdi-Bezirks Frankfurt am Main und Region, sowie der Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in der Region Frankfurt-Rhein-Main, Philipp Jacks, vor die Streikenden.