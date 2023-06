Planlos gegen Al-Schabab

Farah Abdi Warsameh/AP/dpa Komplett zerstört: Zwei Autobomben haben das Bildungsministerium in Trümmer gelegt (Mogadischu, 29.10.2022)

Der vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Abzug der afrikanischen »Friedenstruppe« ATMIS in Somalia hat begonnen: Am Mittwoch wurde ein Stützpunkt, in dem bisher Soldaten aus Burundi stationiert waren, an die somalischen Streitkräfte übergeben. Bis Ende Juni sollen in der ersten Phase 2.000 ausländische Soldaten das Land am Horn von Afrika verlassen. Weitere Teilabzüge sind im September und im Juni nächsten Jahres geplant. Ende 2024 oder Anfang 2025 soll die ATMIS-Mission beendet sein, an deren militärischer Komponente gegenwärtig zwischen 19.000 und 20.000 Soldaten beteiligt sind. Über Burundi hinaus kommen sie aus Kenia, Äthiopien, Dschibuti und Uganda.

Ziel Rückeroberung

Soldaten aus afrikanischen Ländern sind seit mehr als 16 Jahren an der Kriegführung in Somalia beteiligt. Schon in der Zeit des 2007 aufgestellten Einsatzes Amisom wurden wiederholt Abzugspläne angekündigt, aber verschoben, weil den schwachen Regierungen in Mogadischu andernfalls der militärische Zusammenbruch gedroht hätte. Schließlich behalf sich die Afrikanische Union damit, Amisom zum 1. April 2022 in ATMIS umzubenennen und gleichzeitig einen neuen Abzugsplan zu beschließen, der diesmal wirklich definitiv sein soll.

Dass das realistisch ist, muss nach aller Erfahrung bezweifelt werden. Die Regierung in Mogadischu bemüht sich zwar, durch forcierte Rekrutierungen die Personalstärke ihrer Streitkräfte zu erhöhen. Parallel dazu hat sie im Februar Vereinbarungen mit einigen Nachbarländern über die Bereitstellung von schnell verlegbaren Truppen auch nach dem angeblichen Abzugstermin getroffen. Schon jetzt sind in den Grenzgebieten auf somalischem Territorium äthiopische und kenianische Soldaten aktiv, die nicht dem Kommando der ATMIS unterstehen.

Der im Mai vorigen Jahres unter skandalösen Umständen »gewählte« somalische Präsident Hassan Scheich Mohamud hat der bewaffneten islamisch-fundamentalistischen Organisation Al-Schabab, die erhebliche Teile Somalias militärisch und politisch beherrscht, gleich nach Beginn seiner Amtszeit explizit »den Krieg erklärt«. Zum Hintergrund ist anzumerken, dass es trotz früherer Versprechen auch 2022 keine Wahl in Somalia gab, sondern nur informelle Absprachen zwischen einflussreichen Gruppen. Posten im sogenannten Parlament, das den Präsidenten zu bestimmen hatte, wurden bekanntermaßen und unzweifelhaft gegen Geld und Vorteile verkauft. Mohamuds »Wahl« wurde letztlich durch ein Ultimatum des Internationalen Weltwährungsfonds erzwungen, andernfalls ein Hilfspaket in Höhe von 400 Millionen US-Dollar nicht zu verlängern.

Seit etwa Juli 2022 befinden sich die somalischen Streitkräfte und die ATMIS-Truppen mit Unterstützung der USA in Offensiveinsätzen gegen die ländlichen Gebiete in einigen Regionen, in denen Al-Schabab traditionell besonders stark ist. Das strategische Ziel ist deren »Rückeroberung«. Ein bevorzugt eingesetztes Mittel sind nächtliche »Razzien« von Spezialeinheiten. Man kann sich diese ähnlich vorstellen wie das Vorgehen Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten – jedoch mit noch weniger Disziplin und Öffentlichkeit. Die Regierung in Mogadischu behauptet, dass bisher in der sogenannten ersten Phase dieser Kriegführung – eine zweite Phase soll demnächst beginnen – rund 3.000 Schabab-Kämpfer getötet worden seien. Zivile Opfer tauchen in den Siegesmeldungen niemals auf.

Praktisch scheitert der Offensivplan aber bisher daran, dass diese Allianz zwar aufgrund ihrer enormen militärischen und logistischen Überlegenheit keine Probleme hat, Al-Schabab zum Rückzug aus Dörfern und Kleinstädten zu zwingen, aber gewonnene Gebiete oft nicht zu halten und dort eine Zivilverwaltung aufzubauen vermag.

Gegner ungeschlagen

Überraschend ist, dass die militärische Aktivität von Al-Schabab trotz dieser nun schon etwa ein Jahr andauernden Kampagne ihrer Gegner nicht nachlässt. Gerade erst am Mittwoch fand ein Angriff mit zwei Autobomben gegen einen Stützpunkt statt, in dem äthiopische ATMIS-Soldaten somalische Rekruten ausbilden. Das übliche Ziel derartiger »Suizidanschläge«, den weiträumigen Sperrring um einen Stützpunkt zu durchbrechen und den Weg für andere Kämpfer freizumachen, scheint in diesem Fall jedoch nicht erreicht worden zu sein. Anders verlief ein Angriff am 26. Mai auf einen von Ugandern besetzten Stützpunkt, bei dem 54 Soldaten getötet wurden. Damals griffen die USA aus der Luft vermutlich mit Drohnen ein, um schweres Material zu zerstören, das die Angreifer erbeutet hatten.

In einem Bericht des UN-Generalsekretärs an den Sicherheitsrat, der am Donnerstag bekannt wurde, ist zu lesen, dass die Zahl der »terrorismusbezogenen Zwischenfälle« im ersten Quartal 2023 größer gewesen sei als in irgendeinem anderen Vierteljahr seit 2016. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass nicht nur die Regierung in Mogadischu, sondern mit ihr auch die gesamte »internationale Gemeinschaft« – in diesem Fall sogar einschließlich Chinas und Russlands – unbeirrt so weitermacht wie seit dem ersten Auftreten von Al-Schabab vor 15 Jahren und wie im Grunde schon seit der vom Westen befeuerten Auflösung des Zentralstaats nach dem Sturz von Siad Barre 1991. Außer der Vernichtung der Schabab-Miliz, die in Teilen des Landes eng mit der Bevölkerung verbunden ist, gibt es keinen »Plan B«. Der Versuch einer politischen Lösung wurde niemals unternommen und anscheinend gar nicht in Betracht gezogen.