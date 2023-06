EVG bereitet Urabstimmung vor

Sina Schuldt/dpa Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft mit Streikaktion vor dem Bremer Hauptbahnhof (27.3.2023)

So toll können die »140 Seiten unterschriftsreifer Tarifvertrag«, die laut Deutscher Bahn AG (DB) auf dem Tisch gelegen haben, nicht gewesen sein. Denn die Eisenbahnergewerkschaft EVG leitet nun die Urabstimmung unter ihren Mitgliedern ein. »Unbefristete Streiks werden dadurch möglich«, sagte EVG-Chef Martin Burkert am Donnerstag in Berlin. Bis das Ergebnis vorliegt, könnten vier bis fünf Wochen vergehen. Warnstreiks seien vorher denkbar – und sinnvoll, um Schwung in etwaige Verhandlungen zu bringen, wie die stellvertretende Vorsitzende Cosima Ingenschay im Pressegespräch erläuterte. Die EVG jedenfalls sei bereit, jederzeit weiter mit der Bahn zu verhandeln.

Zum jetzigen Zeitpunkt müssen die Gespräche jedoch als gescheitert angesehen werden. Das hatte die 46köpfige zentrale Tarifkommission für die DB AG, in der Beschäftigte aller DB-Unternehmen vertreten sind, dem Bundesvorstand tags zuvor deutlich gemacht. Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr Geld für alle Beschäftigten bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Laut letztem Verhandlungsstand sei das Unternehmen zu 400 Euro Lohnerhöhung in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 27 Monaten bereit.

Gut genug, befanden einige Journalisten in der Pressekonferenz und verglichen das Angebot mit dem Anfang der Woche bei der Transdev-Gruppe erzielten. Mit der Privatbahn einigte sich die EVG auf 420 Euro bei einer Laufzeit von 21 Monaten. Ingenschay erinnerte an den Reallohnverlust der DB-Beschäftigten, die lange Laufzeit des letzten Tarifvertrags (24 Monate) und unterschiedliche Strukturen in den Unternehmen.

Auch die sollen in der aktuellen Auseinandersetzung angegangen werden. So gebe es etwa im Servicebereich des Konzerns im bundesweiten Vergleich »regionalisierte Tabellen«, wie der stellvertretende EVG-Chef Christian Loroch sagte. Je weiter westlich, desto besser seien sie gestaltet.

Einen Vorgeschmack auf die feindliche Hetze, die den Eisenbahnern in den kommenden Wochen entgegenschlagen wird, hat die Unionsfraktion am Donnerstag gegeben: Bei »allem Respekt vor der Tarifautonomie«, irgendwann sei »das Maß aber auch einmal voll«, posaunte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange. Die EVG sei ein »sturer Verein, der die Scheuklappen aufhat und mit dem Kopf durch die Wand will«.