EVG erzielt Tarifabschluss mit Transdev

Berlin. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat in der Bahntarifrunde einen ersten Abschluss mit einem Konkurrenten der Deutschen Bahn (DB) erzielt. Am frühen Dienstag morgen habe man sich mit den Unternehmen der Transdev-Gruppe auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 420 Euro verständigt, teilte die EVG mit. Nachwuchskräfte sollen 220 Euro mehr im Monat erhalten. Hinzu komme eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 1.400 Euro. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages soll 21 Monate betragen. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen, darunter etwa 180.000 bei der Deutschen Bahn. In der Tarifrunde mit der DB will sich die EVG an diesem Mittwoch zum bisherigen Verhandlungsstand äußern. (Reuters/jW)