Bombenstimmung bei H & K

Bernd Weißbrod/dpa Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Waffenschmiede ihren Nettogewinn verdoppeln

Bei Heckler & Koch (H&K) tagt man in standesgemäßem Ambiente. Am Dienstag stieg bei Rottweil im Süden Baden-Württembergs die diesjährige Hauptversammlung des deutschen Waffenherstellers – in der »Eventlocation Pulverfabrik«. Wo im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter bis zum Umfallen Ballerzeug und Fallschirme produzierten, trafen sich die Aktionäre zum großen Halali nach erfolgreicher Renditejagd. 2022 war das stärkste Geschäftsjahr in der 74jährigen Firmengeschichte. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 5,1 Prozent auf mehr als 300 Millionen Euro, der Nettogewinn konnte sogar mehr als verdoppelt werden auf 50,6 Millionen Euro. Nicht zuletzt der Ukraine-Krieg hat die Kassen prächtig gefüllt. Bestandskunden aus Ostereuropa hätten eifrig nachbestellt, berichtete das Unternehmen schon vor einem Jahr, allerdings ohne Namen zu nennen.

Das hat schlechte Tradition bei der Rüstungsschmiede aus Oberndorf am Neckar, die zu den fünf weltweit führenden Gewehr- und Pistolenfabrikanten gehört. Wie das Bündnis der »Kritischen Aktionär*innen« in einem von drei Gegenanträgen beanstandet, verstößt das Management »willkürlich und intransparent« gegen die eigenen Exportbeschränkungen. Als selbsternannter »Pionier« einer sogenannten Grüne-Länder-Strategie wirbt H&K damit, nur an Staaten der EU, der NATO oder an NATO-gleichgestellte Staaten zu liefern. Neue Zahlen belegten jedoch einen »deutlichen Anstieg« der Verkaufsumsätze in Regionen, die nicht unter diese Vorgabe fielen, erklärte der Verband am Montag. Abnehmer waren demnach in den Jahren 2021 und 2022 unter anderem Jordanien, Katar, der Oman und Singapur. Das sind nach westlichen Maßstäben alles keine Vorzeigedemokratien, sie firmieren aber als »ausgewählte Sicherheitspartner« Deutschlands und gehen deshalb mit »grün« durch. In anderen Fällen müssten laut Antragstext Altverträge noch abgearbeitet werden – mithin aus Zeiten, in denen es vor Ort friedlicher zuging als heute.

Bei H&K sieht man das nicht so verbissen. Die Geschäfte brummen eben da, wo Menschen auf sich schießen. Zum Beispiel in den USA, mit 43 Prozent Hecklers mit Abstand wichtigster Profitbringer. Allein im zurückliegenden Jahr sind dort 20.200 Menschen durch Schusswaffengewalt getötet worden, 38.550 trugen Verletzungen davon. Im fernen Oberndorf knallen bei so viel Leid die Sektkorken, um rund 30 Prozent auf über 116 Millionen Euro sind die Umsatzerlöse in den Vereinigten Staaten allein im Segment »Zivil« gewachsen. Aber da geht noch mehr. »Mit optimierten Vertriebs- und Lieferstrukturen und speziell für den US-Markt entwickelten Neuprodukten soll das Absatzvolumen kontinuierlich gesteigert werden«, heißt es im Geschäftsbericht. Helfen soll dabei das passende Marketing. In den USA wirbt H&K für seine Pistolen der Modellreihen MP5 und SP5 freiheraus mit »serious fun« (übersetzt: ernsthafter Spaß).

»Zynisch« finden das die »Kritischen Aktionär*innen«, während den H&K-Vorstand die Sorge umtreibt, die US-Politik könnte in puncto Waffengesetze nach zahllosen Massakern mit Tausenden Toten auf die Idee einer »restriktiveren Regulierung« kommen.

Danach sieht es nicht aus, zumal die mächtige Schießeisenindustrie auch kräftig an der Gewaltepidemie im südlich angrenzenden Mexiko verdient. Schätzungen zufolge kommen 70 Prozent der an Tatorten sichergestellten Waffen aus den USA. Zuletzt hatte die mexikanische Regierung fünf US-Unternehmen beschuldigt, am illegalen Schmuggel von Mordwerkzeug beteiligt zu sein. Zwei davon handeln nach Recherchen des Bündnisses mit H&K-Produkten, die unter Umständen jenseits der Grenze Menschenleben vernichten. Apropos: Ein Gegenantrag befasste sich mit dem Firmengründer Edmund Heckler, früher ein hohes Tier bei der Hugo Schneider AG, die als führender NS-Rüstungskonzern zu Kriegszeiten Zehntausende Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge ausbeutete. »Ein führender nationalsozialistischer Scherge« dürfe in einem »vermeintlich humanistisch geprägten« Unternehmen keinesfalls Namenspatron sein, beklagen die Kritiker. Der Antrag scheiterte.