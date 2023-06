Scholz’ Sowohl-als-auch

Kay Nietfeld/dpa Li Qiang, Ministerpräsident der Volksrepublik China, am Dienstag neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r.) in Berlin

Offenbar ohne bedeutendere Ergebnisse sind am Dienstag in Berlin die siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen zu Ende gegangen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der am Morgen Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang mit militärischen Ehren empfangen hatte, teilte mit, beide Seiten hätten einen regelmäßigen Austausch zu klimapolitischen Fragen vereinbart. Ansonsten wurde kaum Detailliertes über die Gespräche bekannt, die die beiden Regierungschefs, zehn chinesische und neun deutsche Minister führten. Li parierte Scholz’ Appell, Russland zum Rückzug aus der Ukraine zu drängen, mit dem Hinweis, Beijing bemühe sich kontinuierlich um die Wiederherstellung des Friedens.

Im deutschen Interesse

Geprägt waren die Konsultationen einmal mehr vom widersprüchlichen Streben der Bundesregierung, ihren Beitrag zum Machtkampf des Westens gegen die Volksrepublik zu leisten, ohne das China-Geschäft der deutschen Industrie allzu sehr zu schädigen. Dessen Bedeutung hoben deutsche Wirtschaftsvertreter anlässlich der Konsultationen immer wieder mahnend hervor. So erinnerte der Geschäftsführer der deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, Jens Hildebrandt, daran, dass annähernd 5.000 deutsche Unternehmen in der Volksrepublik tätig sind.

Sie erwirtschaften laut einer Studie, die unter anderem vom einflussreichen Bundesverband der Deutschen Industrie und der neoliberalen Bertelsmann-Stiftung erstellt wurde, rund 10,7 Prozent des gesamten Auslandsumsatzes der deutschen Wirtschaft – immerhin schon fast zwei Drittel des Umsatzanteils deutscher Firmen in den USA (16,9 Prozent). China ist seit Jahren der mit wachsendem Abstand größte Handelspartner der Bundesrepublik; eine »langfristige Partnerschaft« liege nicht nur wegen der »Marktgröße«, sondern auch wegen Chinas »Innovationskraft« im deutschen Interesse, konstatierte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura.

Hatte die Bundesregierung die Regierungskonsultationen anberaumt, um Beijing nicht zu brüskieren und damit Probleme für das deutsche China-Geschäft zu vermeiden, so war sie auf der anderen Seite aber auch bemüht, die Veranstaltung in kleinerem Rahmen mit weniger Ministern als beim vorigen Mal – das war 2018 – abzuhalten. Zudem wurde das Treffen mit Unmutsäußerungen überhäuft, die aus der Regierungskoalition kamen, und zwar nicht bloß von den Grünen, deren transatlantische Allzweckwaffe, Reinhard Bütikofer, in gewohnt »grün«-antipatriarchaler Manier vor einer »Weichei«-Politik gegenüber China warnte.

Der SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, stellte die Regierungskonsultationen gar gleich ganz zur Debatte und fragte, »wie zukunftsfähig das Format« noch sei, »das ja eigentlich nur für besonders enge strategische Wertepartner vorgesehen ist«. Den Konflikt verschärfen, um Chinas weiteren Aufstieg zu bremsen – auch das liegt im Interesse der herrschenden Klasse in Deutschland, die um ihre starke globale Stellung fürchtet. Ein Beispiel: Dominierte der Westen die Welt noch so klar wie einst, Russland wäre international längst isoliert.

»Wirklicher Austausch«

Scholz verteidigte die Regierungskonsultationen am Dienstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Li im Kanzleramt gegen Kritik: »Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch« seien in einer Zeit »voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst«; Deutschland habe »kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung von China«. Während er das sagte, stellte die EU-Kommission in Brüssel den Entwurf für eine »Wirtschaftssicherheitsstrategie« vor, die neue Beschränkungen für Exporte nach China und für Investitionen dort umfassen soll.

An diesem Mittwoch wiederum wird Ministerpräsident Li in München die Konzernzentralen von BMW und Siemens besuchen. Siemens-Chef Roland Busch sowie die Bosse elf weiterer Dax-Konzerne hatte er schon am Montag zu einem »Teegespräch« getroffen. Der Kampf um die deutsche China-Politik dauert an.