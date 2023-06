Erdbeerschokokuss-Quarkdessert

»Du sollst doch nicht beim Essen Internet gucken!« Doris haut Udo auf die Finger. Der tippt gerade etwas in den Laptop. »Nicht doch, Doris. Ich gucke nicht Internet, ich unterhalte mich mit Chat Dschi-pi-es.« – »Tschi-ti-pi!« korrigiert ihn Roswitha. – »Dschi-pe-te!« weiß ich besser, weil ich mir immer anschaue, was die Abkürzungen bedeuten: »›Chat Generative Pretrained Transformer‹ – Chat GPT. Ein ›Plauderei erzeugender vortrainierter Umwandler‹. Oder -rin. So kann ich’s mir merken!« – »Toll«, kommentiert Rossi, »man könnte auch einfach eine Sekunde lang auf die drei Buchstaben schauen und es sich dann merken.« – »Ja, das ist was für Leute, deren Hirnleistung drei Buchstaben weit reicht.« Zack!, habe ich ihre Gabel im Teller, und mein Schnitzel ist weg. Sie jubelt: »Die digitale Welt kommt mit noch weniger aus, zwei Zahlen, Maxi: null und eins. Vorher hattest du ein Schnitzel, jetzt null. Ha!« – »Ey, spinnst du?!« Ich bin fassungslos. – »Das heißt nicht äi, das heißt AI!« belehrt uns Udo, »›Artificial intelligence‹! Hört mal, was dieses Chatdingsda sagt. Ich habe eingegeben: ›Schreibe einen feuilletonistischen Text über kommunistische Ernährung‹«:

»Eine der Grundlagen der kommunistischen Ernährung ist die Beseitigung des Privateigentums an Lebensmitteln. In einer Gesellschaft, in der alles geteilt wird, soll auch der Inhalt des Tellers Gemeingut sein. Die Idee, dass jeder nach seinen Bedürfnissen speisen kann, während die Produktionsmittel kollektiv kontrolliert werden, lässt unsere Phantasie wild ausschweifen. Keine Vorbehalte mehr beim Zugriff auf die delikatesten Köstlichkeiten oder die teuersten Zutaten! Die kommunistische Tafel bietet ein Fest der Gleichheit, bei dem der Genuss nicht an finanzielle Grenzen gebunden ist.«

»Irre, nicht? Das hat eine Maschine geschrieben!« Udo ist entzückt. »Ach, ein Fest der Gleichheit?« Ich heuchle aufrichtiges Interesse. Um Roswitha abzulenken, sage ich: »Reichst du mir mal die Wasserkaraffe?« Zack!, schnappe ich mir Rossis Teller mit ihrem und meinem Schnitzel drauf und befördere ihn unter den Tisch. Unser Dackel Molotow, treu an unseren Füßen bei jeder Mahlzeit, nimmt seine ­Chance blitzschnell wahr. Ich beuge mich wieder runter und stelle den makellos abgeleckten Teller zurück auf Rossis Platz. »Der Genosse Molotow geruhte, nach seinem Bedürfnis zu speisen. Freundlicherweise hat er auch gleich abgewaschen.« – »Ist das hier Proudhon für Arme?!« empört sich Rossi. »Proudhon ist immer für Arme«, murmelt Udo versunken.

Nach dieser praktischen Erfahrung mit kommunistischer Lebensmittelverteilung zugunsten eines Underdogs geben wir uns – wie von der KI empfohlen – noch dem Genuss einer delikaten und gar nicht mal so teuren Köstlichkeit hin:

Erdbeerschokokuss-Quarkdessert

250 g Erdbeeren wachsen, putzen und in Scheiben schneiden. Waffelböden von acht Schokoküssen abtrennen und klein hacken. Schokoküsse mit 250 g kaltem Magerquark und den gehackten Waffelstückchen verrühren. Schokokussquark und Erdbeeren abwechselnd in Gläser schichten. Die KI wünscht: »Guten Appetit und Aufstand!«