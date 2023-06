Caren »Abstumpfung« Miosga

jW

In der Nacht zum Mittwoch ging ein mit Hunderten Menschen überladenes Fischerboot vor der Küste Griechenlands unter. Dessen Behörden berichteten von 78 Leichen und 104 Überlebenden. Die meisten deutschen Medien meldeten das, am Donnerstag aber wurde klar: Es sind vermutlich bis zu 600 Menschen ertrunken – eine der größten Schiffskatastrophen.

Das wiederum galt in einigen Redaktionen kaum als Nachricht. In der überregionalen deutschen Presse machte nur diese Zeitung das Geschehen am Freitag zum Aufmacher auf Seite eins, in der Schweiz die Neue Zürcher Zeitung. Immerhin berichteten am Freitag die FAZ, die Frankfurter Rundschau und besonders ausführlich die Süddeutsche Zeitung (SZ) über die Katastrophe. Die SZ teilte mit: »Der in Bengasi und Tobruk (von wo das Schiff mit den Migranten gestartet war, jW) tonangebende Bürgerkriegsgeneral Khalifa Haftar ist seit seinem Besuch in Rom Anfang Mai ein Partner der italienisch-nordafrikanischen Allianz gegen illegale Migration.« Keine Überraschung, dass Italien bereits am Dienstag vormittag Griechenland und die EU-Grenzüberwachung Frontex informierte. Ernsthaftes wurde nicht unternommen. Man sah zu.

In deutschen Blättern auch: nach Vorabmeldungen am Donnerstag im ND – Der Tag und in der Taz am Freitag kurze Notizen, in der Berliner Zeitung nicht mal das, im Tagesspiegel ein Interview mit einem Juristen: »Katastrophe mit Ansage«. Gemäß dem in der vergangenen Woche beschlossenen »Asylkompromiss« werden die Überlebenden in haftähnliche Lager gebracht. Das Patent darauf hat Griechenland.

Wo die Wertegemeinschaft verantwortlich ist, sind journalistische Spitzenleistungen gefragt. Sie wurden am Donnerstag im »Heute-Journal« des ZDF und den »Tagesthemen« der ARD geliefert: Einige Sekunden für Hunderte Tote. Wichtiger waren im ZDF: die NATO-Ukraine-Front, das Habecksche »Heizungsgesetz« und der »Volksaufstand in der DDR« 1953. »Tagesthemen«-Moderatorin Caren Miosga trat in Ukraine-Farben vor die Kamera und stellte vor: die NATO-Ukraine-Front, Großmanöver »Air Defender 2023« mit Bejubelung fliegender deutscher Helden (männlich/weiblich) sowie »Volksaufstand in der DDR«.

Das war angemessen. Ertrunkene an der EU-Grenze stören die moralische Aufrüstung. Wer über den Krieg Kiews gegen die Donbass-Aufständischen und 14.000 Tote seit 2014 geschwiegen hat, muss von niedrigeren Leichenzahlen gar nicht erst reden. Hinzu kommt: Mit der Mobilisierung gegen den Russen will es einfach nicht klappen, vor allem nicht bei den einst von ihm unterdrückten Ostdeutschen. Miosga ist deswegen im Gespräch mit der Beauftragten des Bundestages für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, echt verwundert. Da ist Miosgas Abstumpfung bei Toten, die aufs EU-Konto gehen, das Gebot der Stunde für moralische Aufrüstung.

Die Tageszeitung La Stampa, die in einem Land erscheint, das von einer EU- und NATO-diensteifrigen Faschistin regiert wird, selbstverständlich aber nicht faschistisch ist, formulierte am Freitag zu den »Worten ohne Mitleid und Bedeutung«, die auf »eine der schlimmsten Tragödien aller Zeiten« zu hören waren: »Für Europa ist es so, als wäre es business as usual.« Das ist für suprastaatlich verordneten und gelenkten Massenmord im nicht erklärten Krieg auf dem Mittelmeer fein ausgedrückt. Miosga und Co. werden das noch lernen, bis dahin genügt Mitleidlosigkeit.

Die SZ schrieb übrigens mit Blick auf Tunesiens Menschenschmuggler: »Es sind meistens Fischer, die auf diese Weise wegen der Plünderung der Fischbestände des Mittelmeers auch durch europäische Fangflotten, wegen des Klimawandels und des Preisdiktats der einheimischen Wirtschaftsmonopole dazuverdienen.« Alles Leute, die unbelehrbar sind.