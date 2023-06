Nachschlag: Saved by Moderatorin

Christian Marquardt/Phoenix Zur Stelle: Phoenix-Moderatorin Anke Plättner (undatiert)

Wenn schon Talkshow, dann im Spartensender von ARD und ZDF – falls man nicht ins österreichische Fernsehen ausweichen kann oder will. Doch selbst die im Vergleich zu privat produzierten Krawallformaten professionell daherkommende »Phoenix Runde« kann enttäuschen. So am späten Donnerstag abend, als es um die Frage ging, was das »Heizungsgesetz« der Ampelkoalition »bringt«.

Dem Hineinzappenden präsentierte sich eine sehenswerte Situation. CDU-Energiepolitiker Andreas Jung geriet in arge Bedrängnis. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler und Grünen-Klimaausschussobfrau Lisa Badum konnten ihn in die rhetorische Ecke drängen: Sie stellten Jung die Frage nach einem Konzept der Union zur Einhaltung der Pariser Klimaziele.

Doch wie um die Rettung des Christdemokraten bemüht, grätschte Moderatorin Anke Plättner dazwischen. Jung durfte durchatmen und der wie selbstverständlich eingeladene AfD-Abgeordnete Malte Kaufmann seinen »Ich will die alte BRD zurück«-Sermon abspulen. (mb)