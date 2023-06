ZUMA Press/imago/Montage jW

Proto-Trump

Zu jW vom 13.6.: »Der Tod steht ihm gut«

Berlusconi war der Prototyp eines Politikers der neuen Generation: brutal, egoistisch, Lügner bis zum Exzess. Er hat das Modell kreiert, dem viele andere folgten. Netanjahu oder Trump könnten sich ein großes Scheibchen bei ihm abgeschnitten haben, wie man die Wahrheit endlos mit Fußtritten traktieren kann, ohne politisch auf die Nase zu fallen. Kurzum ein Typ, wie ihn eine niedergehende Gesellschaft braucht, um sich im Spiegelbild wiedererkennen zu können. Friede seiner Asche! An »würdigen« Nachfolgern wird es nicht mangeln. Auch hier in Deutschland sind sie bereits ganz weit oben.

Joachim Seider, Berlin

Kassen klingeln

Zu jW vom 12.6.: »Putsch der Opportunisten«

Auf jeden Fall muss man jetzt ein Auge auf die Parteikasse haben, Kontovollmachten und Ausgabebelege prüfen. Der Putsch der Opportunisten zielt auf den Ruin der Partei Die Linke. Wobei ich vermute, dass sich mancher Opportunist auf Raubzug begibt. Die »Rote Fini« kann als eher unmoralische Institution beispielgebend sein. Wie hieß es im »Nachschlag« vom 9. Juni: »Aus dem Reigen der ›roten Burschenschaften‹ (…) sticht der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) hervor, der besonders viele seiner Mitglieder in den ideologischen Staatsapparaten der BRD unterbringen konnte.« Die Linke-Machtelite nahm sich des Themas Umwelt nicht an. Besonders der Umweltzerstörung durch Krieg. Sie hat versäumt, sich für eine Verbesserung der europäischen Arbeitsbedingungen stark zu machen und fehlte schlicht bei Arbeitskämpfen. Letztlich bleibt die Vermutung, dass man sich für ein weiches Lager im US-Imperialismus und »Westkapitalismus« bei einflussreichen US- und EU-Kaderschmieden als Lautsprecher empfohlen hat, indem man die Ausweitung der Kriegshandlungen gegen Russland, der NATO- und EU-Erweiterung mit Förderung einer ungehemmten Aufrüstung oder im Rahmen der EU-Erweiterung mittels Beibehaltung schockierender Arbeitsbedingungen bis zum Menschen- und Sklavenhandel duldete. Die CDU gewann die Berlin-Wahl letztlich, weil ihr Fußvolk mit proletarischen Wurzeln zu Hunderten in heruntergekommene Außenbezirke der Stadt zog, dort an jeder Tür klingelte, unerschrocken die Meinung der Wohnbevölkerung erfragte und wie die Zeugen Jehovas oder Mormonen um Zustimmung für ein neues Berlin warb. Grüne, blutrote SPD und Regierungslinke mobilisierten für den Selenskij-Sieg und Sozialabbau. Diehl Defence am Bodensee strebt mit grüner Unterstützung die Fertigung von 500 IRIS-T-SLM-Marschflugkörpern an. Stückpreis eine Million Euro, dazu ein Millionenauftrag für den Standort Überlingen. Vor 50 Jahren wussten friedensbewegte Mütter noch, wie viele Kindergärten dafür gebaut werden könnten.

Peter Groß, Bodenseekreis

Subventionen nötig

Zu jW vom 9.6.: »Mondpreise für Erdmieten«

Ohne echten öffentlichen Wohnungsbau – und Übernahme von vorhandenen Wohnungsbeständen in öffentliche Hand – läuft die Entwicklung voll in die Katastrophe. Regional und in vielen Ballungszentren ist sie das schon. Klar wäre vermehrter sozialer und öffentlicher Wohnungsbau ein Schritt nach vorn. Eigentlich ist dieses Modell aus vielerlei Gründen aber völlig untauglich, das Problem zu lösen. Es geht nicht nur um möglicherweise besonders profitgeile Großgesellschaften, um in- oder ausländische Heuschrecken. Es geht darum, dass unter gegebenen Bedingungen selbst Non-Profit-Wohnungsbau keine Lösung wäre. Mieten, die für die untere Hälfte der Bevölkerung bezahlbar oder angemessen bezahlbar sind, sind nur mit erheblicher Subvention machbar. Gleiches gilt für Erbpacht oder sonstige Pachtmodelle. Oder für den genossenschaftlichen Wohnungsbau. Hier fehlt die vom Gesetzgeber im Auftrag kommerzieller Immobilienhaie abgeschaffte Form der »gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft«. Ich schließe mich der Auffassung an, dass auch in diesem Punkt Die Linke nicht einmal ansatzweise in die Hufe kommt. Gleiches gilt für die Problematik Mobilität und Deutsche Bahn. Auf beiden Feldern wären jederzeit Massenkampagnen mit großer (auch bürgerlicher) Bevölkerungsunterstützung möglich. Für eine Partei mit um die 60.000 Mitglieder und noch vorhandenen parlamentarischen Möglichkeiten und Finanztöpfen ist Die Linke erschreckend unwirksam. Von Frieden gar nicht zu reden, ist ja auch nicht so wichtig. Vielleicht klappt’s ja nun endlich mit der Exkommunikation von Sahra. Danach kann’s dann ja nur aufwärtsgehen, oder?

Stephan Krüger, Neumarkt in der Oberpfalz

»Historische Wahrheit«

Zu jW vom 10./11.6.: »Der Schatz«

Der Artikel vermerkt, wohl aufgrund einer Agenturmeldung, dass das sogenannte Skyrhengold von niederländischen Behörden in die Obhut des ukrainischen Staates zurückgegeben wurde. Die Begründung für diese Entscheidung: »2014 war die Halbinsel im Schwarzen Meer von Russland annektiert worden.« Und was war vorher? Gehörte die Krim etwa schon immer zur Ukraine? Die Eingliederung der Krim in die Ukraine erfolgte im Jahr 1954, also 60 Jahre früher, unter ­Chruschtschow, der mit dieser merkwürdig feudal anmutenden Geste das 300jährige Jubiläum der »Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland«, genauer des Treueschwurs der Dneprkosaken auf den Zaren, gedenken wollte.

Die staatliche Zuordnung der Krim zum Territorium der späteren Ukraine ist historisch durch nichts belegt, weder sachlich, völkerrechtlich noch ethnisch. Die Halbinsel ist trotz der mehrheitlich russischen Bevölkerung der Ukraine nach Auflösung der Sowjetunion »in den Schoß gefallen«. Das dem Schatz den Namen gebende Volk der Skythen war ein Steppenvolk, das zwar vom 7. bis zum 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in einem Raum siedelte und lebte, der sich mit dem heutigen Staatsgebiet der Ukraine geographisch teilweise deckte, aber sonst nicht die geringste Verbindung zu den Jahrhunderten später dort lebenden Ostslawen aufwies – ob nun Russen oder Ukrainer. Wie so häufig in der gegenwärtigen Stellvertreterauseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland bleibt die historische Wahrheit aus Gründen der Russophobie auf der Strecke.

Raimund Ernst, Ostseebad Rerik