Aus dem Boden gekratzt

Sakhile&Me Zana Masombuka: »Isizungu Hlubuka« (2020)

Zana Masombuka sitzt vor einer Ausstellungsbesucherin, die sie auf den Stuhl vor sich gebeten und der sie Augen und Ohren verbunden hat. Sie soll sich allein auf ihren Geruchssinn konzentrieren, während die südafrikanische Künstlerin in einer Schale Lavendel verbrennt, der in weißem Rauch aufsteigt. Die Performance ist ein Moment der Ruhe bei der wuseligen Vernissage von »Who Are We if Not Nature« im Kultursalon M. Bassy in Hamburgs Grindelviertel.

Dort läutet beständig die Türklingel, und es treten mehr und mehr Besucher in die zur Ausstellungsfläche umfunktionierte Altbauwohnung. Unter den Schritten knarzt das eindrucksvolle Holzparkett, historische Kachelöfen und allzu oft übertünchter Stuck zeugen von vom Glanz des Hamburger Bürgertums in seinen besten Zeiten. Aber auch hier hat sich die Welt weitergedreht, und heute hängen Werke von Künstlern aus Afrika und der Diaspora an den Wänden, geben Kreative aus aller Welt Konzerte oder treffen sich zum Podiumsgespräch.

Diesmal ist es eine Ausstellung, die fünf schwarze feministische Positionen zur patriarchal-kapitalistischen Ausbeutung von Mensch und Natur versammelt – so die Ankündigung im Programmflyer. Ganz so kämpferisch materialistisch sind die gezeigten Video- und Fotoarbeiten bei näherem Hinsehen nicht. In der Mehrzahl sind es poetisch-meditative Auseinandersetzungen zum Verhältnis von Mensch und Natur, die sich im andächtigen Blick üben. Be­eindruckend in ihrer Schlichtheit macht das die Filmprojektion »Mhlekazi« (2015) von ­Buhlebezwe Siwani. In dem zweieinhalbminütigen Video sieht man der 1987 im südafrikanischen Johannesburg geborenen Künstlerin dabei zu, wie sie sich langsam fortbewegend in ein Gewässer begibt und darin allmählich verschwindet. Ihr weiß bemalter Körper verweist auf Reinigungsrituale und den Moment des Übergangs von einem Element in das andere, von der Welt der Lebenden in die der Ahnen.

Ähnlich intim ist die Videoarbeit der renommierten US-amerikanischen Künstlerin Carrie Mae Weems. »A ­Woman in Winter« (2008) zeigt eine in Weiß gekleidete schwarze Frau in surrealer Kulisse, während der Wind den Schnee über ihr Gesicht weht. Aus dem Off verortet eine Erzählstimme die Frau in der »Landschaft der Erinnerung«, in der sie sich der Vergangenheit stelle, die »bereits tausende Male erzählt worden ist«. Ohne das Grauen der Vergangenheit konkret zu benennen, spricht Weems vom Horror und der geringen Hoffnung, die sich für die schwarze Frau im rückwärts gerichteten Blick durch die Zeit auftut.

Vergleichsweise konkret – und dennoch nicht ohne Poesie – richtet die in London geborene Karimah Ashadu in der Videoinstallation »Plateau« (2021) den Blick auf die Ausbeutung der natürlichen Umwelt. Die 27minütige Videoprojektion zeigt aufgewühltes Land und bloßliegenden roten Boden, auf den Männer mit einfachen Schaufeln einhacken. Ein Arbeiter wird in ein Loch hinabgelassen, das gerade groß genug ist, um einen Menschen aufzunehmen. Wonach wird hier gegraben? Das Jos-Plateau im nigerianischen Grashochland ist seit Generationen Abbaugebiet für Zinn und Columbit. Als die Briten infolge der Unabhängigkeit Nigerias ab 1960 das Land verließen, brach die Bergbauindustrie ein und entließ die nigerianischen Minenarbeiter in die Arbeitslosigkeit. Die aber organisierten sich fortan selbst und gruben weiter. Nun wird das letzte verbliebene Erz aus dem Boden gekratzt in der Hoffnung, einmal auf eine Ader zu treffen und das schnelle Geld zu machen und nicht in den Minen sein Leben zu lassen. »Ich schätze, so ist das Leben. Jeder ist irgendwie mit Schwierigkeiten konfrontiert«, sagt ein Arbeiter fatalistisch. Den Gefahren der Natur ausgeliefert ist der, der arm ist.

Auch wenn der Bezug zur thematischen Klammer der Ausstellung für manche Arbeiten etwas konstruiert wirkt, zeigt »Who Are We if Not ­Nature«, atmosphärisch dicht, Zugänge der fünf Künstlerinnen zur Natur, als deren Teil sie sich verstehen. Vielleicht ist diese Beziehung deshalb so innig, weil beide das Schicksal jahrhundertelanger patriarchaler Ausbeutung teilen.