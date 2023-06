EU-Chefin auf Shoppingtour

Ivan Alvarado/REUTERS »Quelle des Stolzes für die Chilenen, wie es das Kupfer schon immer war« – SQM-Lithium-Mine in der Atacama-Wüste

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste in dieser Woche von Brasilien über Argentinien und Chile nach Mexiko, trommelte für den »Freihandel« und erklärte zur Motivation ihrer Staatsbesuche mehr als einmal: »Lithium, Kupfer, grüner Wasserstoff – das sind Dinge, die Europa braucht«. Nachdem die CDU-Politikerin am Dienstag in Buenos Aires eine Absichtserklärung unterzeichnet hatte, nach der Beziehungen aufgebaut werden sollen, die »über die reine Ausbeutung von Rohstoffen hinausgehen« – wie weit auch immer –, erklärte sie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit dem chilenischen Präsidenten Gabriel Boric: »Wir haben vereinbart, eine strategische Partnerschaft für nachhaltige Rohstoffe und die damit verbundenen Lieferketten zu entwickeln und wollen dazu möglichst bald eine Absichtserklärung unterzeichnen.«

Chile, für von der Leyen ein »gleichgesinnter und zuverlässiger Partner«, bildet mit Argentinien und Bolivien das sogenannte Lithium-Dreieck, in dem knapp 65 Prozent der globalen Reserven liegen. Der Anteil Chiles an der weltweiten Produktion des Leichtmetalls, das etwa für die Herstellung von Akkus für Smartphones oder E-Autos nötig ist und künftig die Speicherung von Solarstrom ermöglichen soll, liegt derzeit bei 34 Prozent. Das Land verfügt über 36 Prozent der bekannten Vorkommen. In Europa wird die Nachfrage bis 2030 auf das Zwölffache steigen, lauten die gängigen Schätzungen. Die EU ist beim Umbau auf »grüne Wirtschaft« und bei der Verringerung der Abhängigkeit von China auf das Mineral angewiesen.

Boric bewies bei dem Pressetermin am Mittwoch, dass er darüber im Bilde ist: »Lithium ist ein entscheidendes Element im Kampf gegen die Klimakrise, in unserem Land haben wir reichlich Reserven und sind auf dem Weg, eine nationale Industrie zu schaffen. Wir wollen, dass Lithium eine Quelle des Stolzes für die Chilenen ist, so wie es Kupfer schon immer war.« Ein interessanter Hinweis, denn vor 50 Jahren hatten US-Konzerne und die CIA ihren faschistischen Putsch gegen den linken Präsidenten Salvador Allende auch organisiert, um westlichen Unternehmen den Zugriff auf die Kupferreserven des Landes zu sichern.

Ähnlich wie Allende 1971 in bezug auf das Kupfer, hatte Boric Anfang dieses Jahres angekündigt, die Lithiumindustrie zu verstaatlichen. Verträge sollten nur noch in öffentlich-privaten Partnerschaften unter staatlicher Kontrolle vergeben werden, erklärte der Staatschef am 20. April. Derzeit liegt der Abbau in den Händen von Unternehmen wie der chilenischen »Sociedad Química y Minera« (SQM) oder dem US-Konzern »Albemarle«, die Firmen wie LG Energy oder Tesla beliefern. Die Verstaatlichung soll laut Boric dabei helfen, »ein Chile aufzubauen, das den von uns allen erwirtschafteten Reichtum gerechter verteilt«. Der europäische Zugang zu chilenischem Lithium soll durch ein im Dezember angekündigtes Rahmenabkommen erleichtert werden, das unter anderem die Abschaffung von Zöllen auf europäische Importe und die Förderung von Investitionen aus EU-Ländern vorsieht.

Unterzeichnet wurden in Santiago Verträge zur Förderung der Produktion von sogenanntem grünem Wasserstoff, der durch Elektrolyse mittels Ökostrom hergestellt wird. Als transportfähiges Speichermedium soll er fossile Brennstoffe ersetzen. Chile will 2050 nur noch »saubere Energie« erzeugen, Boric verfolgt eine entsprechende nationale Strategie. Die nun geschlossenen Abkommen sehen Investitionen der EU in Höhe von bis zu 216,5 Millionen Euro vor. So will von der Leyen Importe von »zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr« sicherstellen, wie sie nach den Gesprächen mit Boric erklärte.

Letztlich ging es bei ihrer Reise darum, einen Teil des Einflusses in der Region zurückzugewinnen, den der Westen an China und Russland verloren hat. Luis Gonzalo Segura, Journalist und ehemaliger Leutnant der spanischen Armee, verwies am Donnerstag in einem RT-Beitrag darauf, dass die Leiterin des US-Südkommandos (Southcom), Generalin Laura Richardson, die Region Anfang des Jahres wegen »der reichen Ressourcen an seltenen Erden und Lithium« als »sehr wichtig für die nationale Sicherheit der USA« bezeichnet hatte. »Lateinamerika steht vor dem Versuch einer westlichen Rückeroberung oder vor der historischen Chance, seine Souveränität zu verteidigen und das eigene Schicksal zu gestalten«, so Gonzalo Segura.