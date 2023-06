Bretschneider des Tages: Petr Pavel

David W Cerny/REUTERS Petr Pavel

In der Auftaktszene des »Schwejk« kommt der Polizeispitzel Bretschneider in eine Prager Kneipe und fragt den Wirt, warum er kein Kaiserbild an der Wand hängen habe. Weil ihm immer die Fliegen draufgeschissen hätten, antwortet der Wirt, und er habe keine Lust, sich in der angespannten politischen Situation des Sommers 1914 Majestätsbeleidigung vorwerfen zu lassen.

Tschechiens heutige Bretschneiders sollen jetzt mehr Arbeit kriegen. Präsident Petr Pavel regte gegenüber dem US-Sender Radio Liberty an, die im Westen lebenden Russen systematisch vom Geheimdienst überwachen zu lassen. Sie seien nun einmal Bürger eines Landes, das einen Angriffskrieg führe. Das seien nun einmal die »Kosten des Krieges«.

Auch für die Überwachenden. Stilprobe eines Berichts: »Der russische Staatsbürger Sergej S. suchte zwischen 18 und 20 Uhr die Gaststätte Zum Kelch, Vinohradská 24, Praha-2, auf und nahm insgesamt vier Gläser Bier und acht Drinks zu sich. Anschließend entfernte sich S. in Gesellschaft einer weiblichen Person unbekannter Nationalität. Ob es im Anschluss zu sexuellen Handlungen kam, konnte hiererseits nicht festgestellt werden.« Das nachzuholen, fällt dann in den Aufgabenbereich der Kollegen von der Technischen Aufklärung. Die natürlich, davon kann man ausgehen, auch jetzt schon nicht schläft und die »Anderen« im Westen in Ruhe mailen und telefonieren lässt.

Pavel beruft sich auf das Vorbild der Überwachung der japanischstämmigen Bewohner der USA während des Zweiten Weltkriegs. Die wurden, ob US-Staatsbürger oder nicht, in Internierungslager in der Wüste von Arizona gesteckt. Erst kürzlich sah sich US-Präsident Joseph Biden veranlasst, sich für diese nicht eben rechtsstaatliche Episode öffentlich zu entschuldigen. Der Krieg, hat Wladimir Wyssozki einmal gesungen, sei der Moment der Wahrheit – auch der unangenehmen.