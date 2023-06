Triumph der Konzerne

Fabian Bimmer/REUTERS Rheinmetall kann gar nicht so viel frohlocken, wie es Geld schaufelt: Rüstungsproduktion in Unterlüß (6.6.2023)

Eins scheint klar zu sein nach dem zweitägigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister: 2023 ist das Jahr der Rüstungsindustrie. Rheinmetall-Chef Armin Papperger jedenfalls war geradezu euphorisch nach den Gesprächen, die Vertreter von über 20 transatlantischen Rüstungskonzernen am Donnerstag mit den Ministern des Bündnisses geführt hatten. 2022, das Jahr der »Zeitenwende«? Nein, da sei für die Waffenschmieden noch nicht wirklich der Durchbruch erfolgt, wiegelte Papperger ab; 2023 aber werde »alles passieren«. Allein die Bundesregierung wolle mit Rheinmetall einen Rahmenvertrag über mehrere Milliarden Euro schließen. Weitere Milliardengeschäfte stehen wohl mit anderen NATO-Staaten bevor. Und dann ist da noch die Ukraine, die aufgerüstet wird auf Teufel komm raus. Neuaufträge für eine zweistellige Milliardensumme sollten dieses Jahr locker drin sein, gab sich Papperger gewiss.

Bei alldem handelt es sich nicht um ein Strohfeuer, sondern um eine langfristige Perspektive. Darauf jedenfalls deuten nicht nur die umfassenden Aufrüstungspläne hin, über die die NATO-Verteidigungsminister auf ihrem Treffen in Brüssel sprachen. Auch in der Ukraine geht es nicht nur um die Produktion von Waffen für den aktuellen Krieg – etwa von Munition für den Panzer »Gepard«, von der Rheinmetall schon in Kürze die ersten Lieferungen an die Front schicken will. Die westlichen Mächte planen längst auch für die Zeit nach dem Krieg. Wann und wie auch immer die Kämpfe enden mögen: Sobald sie vorüber sind, wird die Ukraine nicht nur westliche Waffen in rauhen Mengen, sondern auch Waffenfabriken, eine eigene rüstungsindustrielle Basis erhalten. Rheinmetall will dabei Panzer- und Munitionswerke, die Hauptkomponente für die Aufrüstung der Landstreitkräfte, errichten. Auf dass die Ukraine sich künftig selbst gegen Russland bewaffnen kann.

Denn das soll, so sieht es gegenwärtig aus, ein Teil der »Sicher­heitsgarantien« sein, die die Ukraine vom Westen verlangt. Der NATO-Beitritt, den sie eigentlich wünscht, ist nicht wirklich in Sicht. Zwar hat Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag wieder einmal behauptet, alle Mitgliedstaaten sähen die Zukunft der Ukraine im Bündnis. Das stimmt zwar theoretisch: Einen Beschluss, der dies besagt, hat die NATO 2008 in Bukarest gefasst; er gilt auf dem Papier noch immer. Inzwischen aber sperren sich, das bestätigen Berichte von Insidern, die USA dagegen – vermutlich, weil sie sich nicht auf Dauer in Europa verausgaben, sondern sich endlich mit aller Kraft ihrem Machtkampf gegen China widmen wollen. Ein Trostpflaster für Kiew ist der NATO-Ukraine-Rat, den das Bündnis jetzt einrichtet. Was er wirklich wert ist, kann man daran ablesen, dass es auch mal einen NATO-Russland-Rat gab. Panzer- und andere Waffenfabriken von Rheinmetall und Co. – das könnte am Ende die handfesteste Garantie sein, die Kiew vom transatlantischen Bündnis erhält.