Abkupfern trotz Abgrenzung

Christoph Soeder/dpa Erklärt, wo die »Mitte« ist: CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz am Freitag in Berlin

Die CDU setzt weiter auf reaktionäre Mimikry: Am Freitag hat Parteichef Friedrich Merz im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin den sogenannten kleinen Parteitag eröffnet. Dort begrüßte er die mit Schwarz-Rot-Gold-Bestuhlung versorgten rund 160 Delegierten des CDU-Bundesausschusses. »Wir wollen das klare Signal aussenden: Die CDU arbeitet mit voller Kraft für die Zukunft unseres Landes«, lautete der Tagesbefehl. Schon vor Beginn der Veranstaltung hatten Spitzenvertreter der Partei klargemacht, welche Zukunft das sein soll.

Der von der Springer-Presse als Hauptgegner von Merz um die nächste Kanzlerkandidatur inszenierte CDU-Ministerpräsident in NRW, Hendrik Wüst, hatte vor Beginn des Bundesausschusses angemahnt, einen klaren »Mittekurs« einzuschlagen. Die CDU sei »immer in der Mitte des politischen Parteienspektrums zu verorten gewesen«, behauptete Wüst gegenüber der Rheinischen Post (Freitagausgabe). Weiter stellte er klar, dass die Partei für »Ausgleich« stehe und »nicht der Verlockung« erlegen sei, »am rechten Rand zu fischen« – auch wenn »mancher« die CDU dorthin drängen wolle.

Die AfD, deren Namen Wüst nicht in den Mund nehmen wollte, erhielt in einer aktuellen Umfrage für das ZDF-»Politbarometer« einen Rekordzustimmungswert von 18 Prozent. Die Union blieb unverändert auf 28 Prozent. Von der AfD unterscheide sich die CDU Wüst zufolge vor allem in zwei Aspekten: Sie müsse sich »an den Problemen der Menschen orientieren« und nicht »an den Themen der Populisten«. Wo er die Grenze zwischen beidem sieht, blieb unklar. Außerdem müsse die CDU »gute Alternativen vorschlagen« und »Politik« machen. »Protest können die anderen immer besser«, sagte Wüst dem Blatt. Wohl unbeabsichtigt signalisierte er enttäuschten CDU-Wählern damit: Wer »protestwählen« will, geht besser zur AfD. Eine Zusammenarbeit mit dieser werde es nicht geben, betonten erst Wüst und dann erneut Merz in seiner Eröffnungsrede.

Im Konrad-Adenauer-Haus will man derweil vor allem mit rechtem Kulturkampfgepolter AfD-(Protest-)Wähler für sich gewinnen. So spielt sich die CDU ebenfalls als Schutzpatronin der angeblich durch Regelungen für geschlechtergerechte Sprache Unterdrückten auf. Man wolle nicht, »dass jemand an der Universität dafür bestraft wird, dass er die Sprache verwendet, die ohne Gendersternchen funktioniert«, sagte Generalsekretär Mario Czaja am Freitag vormittag in Berlin. »Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen aus, die keine Gendersprache verwenden möchten«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Freitag aus einem Antrag des CDU-Kreisverbandes Braunschweig, der demnach von der Antragskommission verändert worden war.

Womöglich waren auch jene für reaktionäre Demagogie anfälligen Wählerschichten gemeint, als Czaja am Freitag im ZDF-»Morgenmagazin« erklärte, die CDU müsse »die Mitte breit machen« und denen »eine Heimat geben, die sich vielleicht in den letzten Jahren nicht ganz bei uns zu Hause gefühlt haben«. Als ein entsprechender Versuch kann jedenfalls die jüngste Amtshandlung der neuen Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) gewertet werden. Wie der Tagesspiegel am Freitag berichtete, sollen in den Bezirken sämtliche Fahrradwegprojekte auf Eis gelegt werden, die einen Autostellplatz gefährden oder den Wegfall von Fahrstreifen zur Folge haben würden. Doch um Stimmen militanter Fahrradfeinde konkurriert die CDU nicht nur mit der AfD.

Gleiches gilt dann auch für den Vorstoß von CDU-Vize Carsten Linnemann, der sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag) in bester »Agenda 2010«-Manier für Zwangsarbeit für Bürgergeldbeziehende aussprach, »die eigentlich arbeiten könnten«. Linnemann, Chef der Parteikommission zur Erarbeitung des neuen Grundsatzprogramms, lässt demnach zwar den Beginn einer Ausbildung als Grund für eine Ausnahme gelten. Grundsätzlich habe jedoch »jeder, der Sozialleistungen in Deutschland erhält und arbeiten kann« eine »Bringschuld«. Ohne Arbeitszwang für Erwerbslose »werden wir die Akzeptanz unseres Sozialsystems verlieren«, hetzte der CDU-Mann.

Die Delegierten sollten am Freitag zunächst Leitanträge, unter anderem zum parteieigenen Verständnis von Freiheit oder auch zu sozialpolitischen Vorstößen abnicken. An diesem Sonnabend dann soll ein Grundsatzkonvent mit rund 500 Vertretern aus Verbänden, Wissenschaft, Gewerkschaften, Kapitalseite und anderen über das neue Grundsatzprogramm diskutieren. Dieses soll im Mai 2024 von einem Parteitag beschlossen werden.