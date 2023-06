Masken der Sonne

Markus Schreiber/AP/dpa

Die Bundesrepublik hat nach langem Vorlauf zwei Masken des indigenen Volks der Kogi aus dem Bestand des Berliner Ethnologischen Museums an Kolumbien zurückgegeben. Der Ethnologe Konrad Theodor Preuss hatte die jahrhundertealten Stücke aus der Sierra Nevada de Santa Marta 1915 erworben und nach Berlin gebracht. Sie werden als »Sonnenmaske« (Mama Uakai) und »Großsonnenmaske« (Mama Nuikukui ­Uakai) bezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kolumbiens Präsident Gustavo Petro begrüßten die Zurückgabe am Freitag in Berlin. (dpa/jW)