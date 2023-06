»Bis zur Krim schafft er’s locker«

Kay Nietfeld/dpa Der Moment ist gekommen: Der Kanzler pflanzt sich auf den Schleudersitz

Es riecht nach Kuhweide statt Kerosin am Fliegerhorst Jagel. Der Ort in Schleswig-Holstein ist einer der Standorte des größten Kriegsmanövers in der Luft, das die NATO je inszeniert hat: »Air Defender 2023«. Bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen und 250 Militärflugzeuge nehmen an dem Szenario teil, das an einen schlechten Kriegsfilm erinnert: Truppen des feindlichen Militärbündnisses OCCASUS dringen auf deutsches Hoheitsgebiet vor und besetzen einen Teil des Landes. Die BRD ist durch Pandemie und Inflation gebeutelt, außerdem hat ein OCCASUS-Staat aufgehört Gas zu liefern. Die NATO löst den Bündnisfall nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages aus. Keiner sagt’s direkt, aber der Angriff aus dem Osten soll wohl von Russland ausgehen. Fehlt nur noch Tom Cruise.

Am Freitag ist die Presse geladen, und jW hat sich das nicht nehmen lassen. Begeisterung bricht unter den Journalisten vor Ort aus, als verkündet wird, dass alle sich mal in einen »Tornado« setzen dürfen. Nacheinander klettern sie die Leiter hoch, pflanzen sich auf den Schleudersitz des Kampfjets und bitten sich gegenseitig, Fotos zu schießen. Die Medienmeute wird auf den Ernstfall getrimmt.

Der »Tornado« könne bis zur sechs Stunden am Stück fliegen, er sei in der Luft betankbar, erklärt Techniker Thorben G. »Bis zur Krim schafft der es locker«, sagt er gegenüber junge Welt. »Wir sind seit den 90ern, seit Jugoslawien, fast ständig im Einsatz, da bekommt man eine gewisse Routine«, so G. Seinen vollen Namen wolle sein Vorgesetzter nicht in der Zeitung lesen. Dieser Freitag sei ein besonderer Tag, zum ersten Mal werde sich ein deutscher Kanzler in ein Militärflugzeug setzen, freut sich Thorsten Weber, Pressesprecher der Luftwaffe. »Das bedeutet, er schätzt uns Soldaten und Soldatinnen wert«, erklärt er fröhlich gegenüber junge Welt.

Am Flugplatz stehen sieben Jets, jeweils zwei US-amerikanische und deutsche, ein Eurofighter, ein speziell lackierter Tornado, eine finnische, ein türkische und eine ungarische Maschine. »Wir simulieren hier ein Luftkriegsszenario, das heißt, wir kämpfen gegen feindliche oder vermeintlich feindliche Flugzeuge und wir kämpfen gegen gegnerische Flugabwehr am Boden. Zum Beispiel auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder haben wir Systeme der NVA stehen, die eignen sich hervorragend dazu, ebendiese Angriffe zu simulieren«, so Weber. Die Übung sei defensiv, er habe keine Informationen darüber, wie sie von anderen Staaten aufgefasst werde. Jedenfalls weiß Stabsfeldwebel Hansen, dass »Air Defender« in der Bundeswehr prima ankommt: »Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Truppe nachdenklicher geworden. Aber so etwas wie das hier, bringt Einsatzbereitschaft, gute Stimmung und das Gefühl, dass die NATO im Ernstfall zusammenhalten würde. Wir würden nicht so alleine da stehen, wie die Ukraine jetzt«, sagt er im jW-Gespräch.

Dann ist es soweit: Bundeskanzler Olaf Scholz betritt das Rollfeld, schreitet von Jet zu Jet. Mit gerunzelter Stirn lauscht er den Ausführungen eines Soldaten über den neuen Helm der Luftwaffe. Und endlich ist der Moment gekommen, den Pressesprecher Weber kaum erwarten konnte: Scholz zieht sein Jackett aus und steigt in den Eurofighter.

Das Manöver sei wichtig, besonders jetzt, nach der »Zeitenwende«, dem »Angriff auf die Ukraine«, bei dem ein Land territoriale Ansprüche auf Teile eines anderen stelle, sagt der Kanzler noch. »Dabei waren wir uns doch alle einig, dass wir so etwas nicht mehr machen.« Während Scholz doziert, durchschneidet ein lautes Sägen die Luft. Ein Jet startet, dreht eine Schleife. »Wir zeigen, dass wir gut vorbereitet sind«, sagt der Kanzler nach der unfreiwilligen Redepause. Zum Abschied gibt es Militarismus zum Mitnehmen: Der Generalinspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, schenkt Scholz ein Modellflugzeug, bemalt mit US- und deutscher Flagge. Dann müssen die Hauptstadtjournalisten zurück nach Berlin. Unter ihnen rumort es, einer behauptet, Exkanzler Helmut Kohl wollte wohl auch schon mal in einen Jet einsteigen, habe aber nicht reingepasst.