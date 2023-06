Manuel Geisser/imago Schlüppis gegen Gewalt: Deutlicher Protest beim feministischen Streik in Luzern (14.6.2023)

Es ist alljährlich der größte feministische Streik in der Alpenrepublik: Am Mittwoch gingen in der Schweiz an etwa 40 Orten 120.000 Menschen auf die Straße, um für gleiche Rechte zu demonstrieren. Das Datum geht zurück auf den 14. Juni 1981, an dem in einer Volksabstimmung die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen angenommen wurde. Da die Umsetzung des Entscheids verzögert wurde, demonstrierten am 14. Juni 1991 Tausende Menschen, um die Umsetzung des Verfassungsartikels einzufordern. Das war die größte Mobilisierung seit dem Schweizer Landesstreik 1918. Am 14. Juni 2019 wurde an dieses Erbe erinnert, und mehr als eine halbe Million Menschen gingen auf die Straße. Daran wollte man dieses Jahr anknüpfen.

Neben gewerkschaftlichen Forderungen wie der nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit sowie nach einem Mindestlohn von 4.500 Franken (etwa 4.612 Euro) im Monat wurde auch für die Vergesellschaftung der Kinderbetreuung und Carearbeit gestreikt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bekämpfung von Sexismus und sexualisierter Gewalt. Konkret wird die Umsetzung der Konvention 190 der International Labour Organization (ILO) gefordert, die jegliche Diskriminierung am Arbeitsplatz verbietet. Neben Feministinnen und Frauenrechtlern riefen zum Streik auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), feministisch-revolutionäre Kollektive sowie die Sozialdemokraten (SP) und Grünen mit ihren Jugendorganisationen auf.

Der Streik bestand nicht nur aus Kundgebungen und Reden: In Luzern blockierten beispielsweise 25 Frauen mit Angestellten der Reinigungsfirma SOS den Betrieb und forderten die Auszahlung von Löhnen und ein Ende der Diskriminierung am Arbeitsplatz. In Zürich wurde von etwa 300 Demonstrierenden der Paradeplatz besetzt, der als Symbol für Banken und Konzerne in der Schweiz steht. Die Besetzung wurde von der Polizei jedoch schnell aufgelöst – unter anderem mit Reizgas, wie Berichte in sozialen Netzwerken zeigten. Auch dann, als von seiten der Anwesenden versucht wurde, einer Demonstrantin zu helfen. Sie wurde letztlich abgeführt.

Zu drei verschiedenen Uhrzeiten stellte der Streik bundesweit zentrale Forderungen: um 10.46 Uhr wurde auf den Rentenunterschied von 34,6 Prozent zwischen Männern und Frauen aufmerksam gemacht. Während Männer schon um acht Uhr beginnen, für ihre Rente zu arbeiten, beginnt es bei Frauen quasi erst um 10.46 Uhr – zwei Stunden und 46 Minuten arbeiten Frauen also, ohne dass es auf ihre Rente angerechnet wird, was dazu führt, dass elf Prozent von ihnen bei Renteneintritt Ergänzungsleistungen beantragen müssen. Um 13.33 Uhr wurde auf den Unterschied beim Arbeitseinkommen hingewiesen: Dieser liegt, bezogen auf die lebenslange Arbeitszeit, bei 43,2 Prozent, wobei auch Carearbeit und Teilzeitbeschäftigung mit eingerechnet werden. Das heißt, ab 13.33 Uhr arbeiten Frauen unentgeltlich. Die wichtigste Uhrzeit ist 15.24 Uhr: Wegen des geringeren Lohns, den Frauen im Vergleich zu Männern für gleiche Tätigkeiten erhalten, müssten sie – ausgehend von einem Achtstundentag – um diese Zeit aufhören zu arbeiten, um auf den Stundenlohn der Männer zu kommen. In der Bundeshauptstadt Bern wurde darüber hinaus die Forderung erhoben, 109 Milliarden Franken (etwa 112 Milliarden Euro) für die Kinderbetreuung bereitzustellen – denselben Betrag wie für die Rettung der Credit Suisse.

Dass an den Erfolg von 2019 nicht angeknüpft werden konnte, ist auch dem Umstand geschuldet, dass dieses Jahr der Großteil bürgerlicher Frauenorganisationen dem Streik fernblieb. Ein Grund sei, so der Beobachter aus dem Springer-Haus am Mittwoch, dass »Sachpolitik der Identitätspolitik« gewichen sei. Auch Christa Markwalder, die seit 2003 für die FDP im Nationalrat Bern sitzt, meint laut SRF, dass das mit »liberaler Politik« nichts zu tun habe. Dass der feministische Streik den Bürgerlichen ein Dorn im Auge ist, ist laut dem »Feministischen Streikkollektiv Zürich« nicht verwunderlich. In seiner Medienmitteilung vom selben Tag betont es, dass es darum gehe, das Patriarchat und das Kapital zu stürzten. Daher spreche man auch nicht von einem Frauenstreik, sondern einem feministischen. Zwar setzte sich der »Frauenstreik stets für feministische Anliegen« ein, so das Bündnis um den diesjährigen Aktionstag. »Feministisch« beinhalte jedoch eine »größere Bandbreite von Anliegen, es ist diverser und inklusiver«.