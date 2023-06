Nachschlag: Meine Ruh’ ist hin

Mary Evans/AF Archive/20th Century Fox/imago Die plötzlich auftauchende Marla (Helena Bonham Carter) entlarvt den Selbstbetrug des von Schlaflosigkeit geplagten Versicherungsangestellten (Edward Norton)

Gesunder Schlaf ist wichtig. Gestörter Schlaf macht unausgeglichen, gestresst, bisweilen aggressiv. So ruht es sich noch schlechter – das kann zum Teufelskreis werden. In David Finchers »Fight Club« findet Edward Norton als von Schlaflosigkeit geplagter Versicherungsangestellter im Hamsterrad aus entfremdeter Tätigkeit und unmenschlichen Zumutungen nur schwer einen Ausweg. In Hilfegruppen todkranker Menschen gelingt es ihm unter falscher Identität kurzzeitig, das eigene Elend im Inneren mit vorgespieltem Leid zu bekämpfen. Doch sein plötzlich auftauchendes Gegenstück Marla (Helena Bornham Carter) entlarvt den Selbstbetrug. Das neue Ventil heißt »Fight Club« und bedeutet: Türen eintreten, Fressen einschlagen, alles in die Luft jagen. Aus feierabendlichem Faustkampf wird ein Projekt zum Feldzug gegen die gesellschaftliche Ordnung. Doch der überlebensnotwendige Ausbruch aus Zumutung, Zwang und Zurückhaltung gelingt erneut nur zum Preis der totalen Selbstaufgabe. Ich bin Jacks grinsende Rache. (dm)