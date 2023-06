Leid und Hoffnung

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Graffitikünstler im Gazastreifen haben Bilder auf die Überreste von Häusern aufgebracht, die bei israelischen Raketenangriffen im Mai zerstört worden waren

Graffitikünstler im Gazastreifen haben Bilder auf die Überreste von Häusern aufgebracht, die bei israelischen Raketenangriffen im Mai zerstört worden waren. Auf einem Trümmerteil ist schlicht eine israelische Lenkwaffe zu sehen, als stünde sie kurz vor dem Einschlag (Foto). »Wir verwandeln das Leid, den Schmerz und das Trauma der Belagerung in Kunst, Hoffnung und Sieg«, sagte laut Reuters der Künstler Hussein Abu Sadek. Im Mai hatte Israel eine Militäraktion gegen Kommandeure der militanten Gruppe »Islamischer Dschihad« gestartet und sechs von ihnen getötet, weil sie angeblich Anschläge geplant hatten. Als Reaktion schossen der »Dschihad« und Verbündete um die 1.000 Raketen in Richtung Israel ab, was von dessen Militär mit weiteren Bombardements beantwortet wurde. 15 Menschen, darunter Frauen und Kinder, kamen in Gaza ums Leben, in Israel zwei Personen, darunter ein palästinensischer Arbeiter. (Reuters/jW)