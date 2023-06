Ziviler Ungehorsam notwendig

Nele Fischer/aal.photo/imago Räumung einer Straßenblockade in Hamburg (12.6.2023)

In einer gemeinsamen Erklärung wenden sich das Komitee für Grundrechte und Demokratie, die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen (VDJ) und das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung gegen die Repression gegen Klimaschützer:

Als zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich seit Jahrzehnten für die Freiheits-, Grund- und Menschenrechte einsetzen, sind wir schockiert von den jüngsten Kriminalisierungsversuchen gegen die »Letzte Generation«. (…) Wenn sich die Gruppe nicht selbst radikalisiert, macht man sie per Definition zu Radikalen.

Der Paragraph 129 ist grundrechtlich gesehen ein Skandal. Er dient der legitimierten Ausforschung und Einschüchterung und der Kriminalisierung von politischer Aktivität. Im bayrischen Landtagswahlkampf kann die CSU sich vermutlich Stimmen von ihrer Klientel erhoffen, darunter Autofahrer*innen aus Leidenschaft, denen das Festkleben der Aktivist*innen auf »ihren« Straßen seit langem ein Dorn im Auge ist.

Das Voranschreiten der menschengemachten Klimakatastrophe ist indes real und höchst besorgniserregend. Die Verächtlichmachung der »Letzten Generation« und anderer Gruppen durch Politik und Medien als »dumm« oder »verrückt« ist somit völlig daneben: Sorge und Existenzangst sind nachvollziehbare menschliche Reaktionen. Die Notwendigkeit einer tiefgreifenden sozialökologischen Transformation ist vielmehr offenkundig und bereits vielfach dringlich formuliert, währenddessen bleiben die gesellschaftlichen und politischen Maßnahmen völlig unzureichend.

Dass die Aktivist*innen der »Letzten Generation« versuchen, dagegen etwas zu unternehmen, ist mehr als verständlich und zu begrüßen: Als Gesellschaft sollten wir dankbar sein, dass so viele junge und auch ältere Menschen mit unterschiedlichen Aktionen des zivilen Ungehorsams unmissverständlich wachrütteln und zum Handeln auffordern. (…)

In einer Presseerklärung zur Demonstration »Solidarität mit allen Obdachlosen – Wohnungen statt Verdrängung und Ausgrenzung« in Hamburg heißt es:

Die im April 2023 gegründete Initiative Solidarische Straße ruft zu einer Demonstration am Samstag, den 17. Juni auf, um gegen die anhaltende Verdrängung und Ausgrenzung von Obdachlosen aus der Hamburger Innenstadt zu protestieren. Mit ihrer zweiten Demonstration will die Initiative Solidarische Straße erneut darauf aufmerksam machen, dass Obdachlosigkeit ein Symptom gesellschaftlicher Missstände ist, das alle etwas angeht. (…) Die Demonstration startet am Samstag um 12 Uhr am Jungfernstieg und wird durch die Hamburger Innenstadt Richtung Hansaplatz ziehen.

Die Initiative Solidarische Straße kritisiert nicht nur die aktuellen Vertreibungsmaßnahmen als Verstärker der Not der Menschen auf der Straße, sondern mahnt auch, dass nicht ausreichend angemessener Wohnraum in der Stadt Hamburg zur Verfügung steht. Die Initiative fordert daher strukturelle und gesellschaftliche Veränderungen. »Wenn Obdachlosigkeit bis 2030 tatsächlich der Vergangenheit angehören soll, braucht es dringend genügend und angemessene Unterkünfte, ausreichend und bezahlbaren Wohnraum sowie ein menschenwürdiges Existenzminimum unabhängig von der Staatsangehörigkeit«, meint Anja Meyer, Mitbegründerin der Initiative Solidarische Straße dazu. (…)