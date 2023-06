Verkehrswende des Tages: U-Bahn-Versenken

PEMAX/imago Die U-Bahn steht still, wenn der Investor bauen will (Alexanderplatz, Berlin)

Lass’ dir von den Hütchenspielern der globalen Bauspekulation vier, fünf oder mehr 130-Meter-Hochhäuser an den Berliner Alexanderplatz gleichzeitig hinstellen, dann erledigt sich der Geldfresser öffentlicher Personennahverkehr von selbst. Im Sommer 2022 sackte am »Alex« ein 1912 aus Beton ohne Stahlarmierung gebauter U-Bahnhof tiefer ins Berliner Urstromtal, das hier erst seit 18.000 Jahren vor sich hinmodert. Konnte keiner wissen. Seitdem kommt die Linie U 2 am Alex, wo täglich 120.000 Leute umsteigen, selten vorbei. Ursache: Eine der Wolkenkratzerbaugruben kam dem Einfachbeton aus Kaiserzeiten zwei Meter nahe – mit Genehmigung. Die Zuständigen sehen’s gelassen: In Köln versank wenigstens ein Archiv, ein bisschen Tunnelknacken macht gar nichts. Also kündigte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) im Abgeordnetenhaus am Mittwoch an: Ab August rollt die U 2 wieder.

Nun aber läuft aus deren Bröckelbahnhof Wasser in die U 5, eine Etage tiefer. Es gibt hübsche Tropfsteine. Zusätzlich meldete die Berliner Zeitung am Donnerstag: Der obere Betonkasten senkt sich weiter. Schon im Januar habe es geheißen, dass »nur ein Neubau die U 2 rettet«, jetzt gehe das Wort »Totalschaden« um. Nach ND-Informationen soll die Verbindungsfuge zwischen beiden U-Bahnhöfen gerissen sein. Expertenmeinung: »An dieser Stelle bedeutet das Abriss und Neubau.«

Na und? Der aus der Bibel (»Suchet der Stadt Bestes«) abgekupferte Titel des jüngst abgeschlossenen Koalitionsvertrages von Wegner-CDU und Giffey-SPD (»Für Berlin das Beste«) war Senatsmaxime seit 1990: Das Beste für »Investoren«, damit es sich für die im märkischen Sumpf so lohnt wie in London oder Singapur.

Am Alex bastelt übrigens die pleiteverdächtige Signa-Holding (u. a. Galeria Karstadt-Kaufhof) an einem weiteren Hochhaus. Der Bau gefährdet laut Taz eine dritte U-Bahnlinie.