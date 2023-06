Arbeitsverweigerung

Annegret Hilse/REUTERS Stets auf Achse für die Erderwärmung: Volker Wissing (FDP)

In Bonn, am Sitz des Sekretariats der UN-Klimaschutzkonvention, geht mal wieder eine Klimaverhandlungsrunde ohne greifbares Ergebnis zu Ende. Eigentlich hätte die nächste UN-Klimakonferenz vorbereitet werden sollen. Doch es ist mal wieder viel zu wenig, was da auf dem Tisch liegt. Immer noch. Und angesichts dessen, dass die Verhandlungen im Vorfeld der diesjährigen UN-Klimakonferenz von ihrem Gastgeber Sultan Ahmed Al Jaber, dem Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, vorangetrieben werden sollen, ist wohl auch in diesem Jahr nicht viel zu erwarten. Wieder einmal nicht. Dass ausgerechnet die Vereinigten Emirate Druck für den schnellen Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft machen, wird wohl keiner ernsthaft annehmen, und auch die Bundesregierung hat mit ihren Flüssigerdgasterminals und ihren Einkaufstouren für (Blut-)Kohle in Kolumbien sowie Erdgas im Senegal und Katar sicherlich anderes im Sinn.

Im Übrigen kennt man in Deutschland derlei Verhandlungsverzögerungen nur zu gut. Die erste in der langen Reihe der jährlichen Vertragsstaatenkonferenzen der Klimakonvention fand seinerzeit 1995 in Berlin statt, und deren Vorsitzende war die damalige Umweltministerin Angela Merkel. Doch die hatte ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Eigentlich hätte sie für die Verhandlung einen weiteren Vertragsentwurf vorlegen sollen, doch den hatten ihre Kollegen in den Wirtschafts- und Verkehrsressorts in der Luft zerrissen. Die Verhandlungen wurden dadurch um zwei Jahre verzögert, doch das ist inzwischen Geschichte.

Nicht Geschichte ist hingegen der Hang Berliner Ministerinnen und Minister, die Klimaschutzarbeit zu verweigern, wenn Interessen der großen Konzerne, namentlich der Automobilindustrie, tangiert werden. So werden im Verkehrssektor heute noch immer so viele Treibhausgase freigesetzt, wie zu Beginn der 1990er. Daran hat auch das Klimaschutzgesetz nichts geändert, das seit einigen Jahren für die Sektoren Verkehr, Industrie, Energiewirtschaft, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft konkrete jährliche Minderungsziele vorsieht.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht dennoch keinen Anlass, auch nur die kleinste Maßnahme umzusetzen. Stur hält er am Autobahnbau fest, und nicht einmal ein Tempolimit kommt für ihn infrage. Auch auf ernsthafte Ressort-Klimaschutzpläne, wie sie das Gesetz vorschreibt, wartet man vergebens. Nun könnte natürlich der Bundeskanzler seine Weisungsbefugnis zum Einsatz bringen. Doch das Gegenteil passiert. Die Koalition bereitet gerade Änderungen am Klimaschutzgesetz vor, die Wissing von seiner Verpflichtung entbinden werden. Nachdem die FDP das Heizungsgesetz kleingekocht hat, soll nun auch im Verkehrssektor Klimaschutz bis auf Weiteres verhindert werden. Nach uns die Sintflut. Oder die nächsten Dürrejahre. Oder beides.