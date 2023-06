Nordkorea: Erneut Raketen getestet

Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in Richtung des Meers zwischen der Koreanischen Halbinsel und Japan geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Donnerstag mit. Pjöngjang wirft Südkorea und den USA eine feindselige Politik vor und rüstet daher zur Abschreckung sein Atomarsenal auf. (dpa/jW)