Libanon: Demonstranten greifen Banken an

Beirut. Mehrere Dutzend Demonstranten haben am Donnerstag in der libanesischen Hauptstadt Beirut gegen die sich verschärfende Wirtschaftskrise protestiert. Nach Angaben eines dpa-Reporters attackierten sie Banken, schlugen Fenster ein, setzten Reifen in Brand und zerstörten Geldautomaten. Es gab Rufe wie: »Die Banken im Libanon stehlen unser Geld!« Weil dem Libanon die Devisen ausgehen, erlauben Banken seit langem nur noch begrenzte Abhebungen. Die libanesische Währung hat drastisch an Wert verloren. Drei Viertel der mehr als sechs Millionen Menschen im Land leben nach Angaben der UNO in Armut. (dpa/jW)