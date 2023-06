Schweiz: Ringtausch für Selenskij

Bern. Am Donnerstag stand ein Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij per Video vor dem Schweizer Parlament in Bern auf dem Programm. Im Vorfeld hatte das Abgeordnetenhaus am Mittwoch beschlossen, 25 eigene »Leopard«-Panzer außer Dienst und der deutschen Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, damit diese eigene Bestände an die Ukraine weitergeben könne. Die Aargauer Zeitung sprach von einem »Willkommensgeschenk an Selenskij«, der Rechtsausleger SVP von einem vor dem Hintergrund der Schweizer Neutralität »unerlaubten Ringtausch«. (jW)