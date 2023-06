Sudan: Gouverneur in Darfur getötet

Khartum. Sudans Armee hat die rivalisierenden Schnellen Eingreiftruppen (RSF) beschuldigt, am Mittwoch den Gouverneur der Provinz Westdarfur, Khamis Abakar, ermordet zu haben. Die RSF wiederum machten am Donnerstag »Gesetzlose« für den Tod des Gouverneurs verantwortlich und verurteilten die Tat in einer Mitteilung. Wie der Sender Al-Dschasira am Donnerstag berichtete, hatte Abakar wenige Stunden vor seinem Tod ein Interview gegeben und die Tötung von Zivilisten durch die RSF kritisiert. Gleichzeitig habe er eine internationale Intervention gefordert. Aus Westdarfur hatte es in den vergangenen Tagen Berichte über zahlreiche Übergriffe auf Zivilisten durch die RSF gegeben. (dpa/jW)