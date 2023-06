Chinas Premier kommt nach Berlin und Paris

Beijing. Chinas Ministerpräsident Li Qiang wird vom 18. bis zum 23. Juni Deutschland und Frankreich besuchen, wie das Außenministerium in Beijing am Donnerstag mitteilte. Li werde am 20. Juni »an der siebten Runde der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teilnehmen«, erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Außerdem werde er Frankreich einen »offiziellen Besuch« abstatten und am Gipfel für einen globalen Finanzpakt kommende Woche in Paris teilnehmen. (AFP/jW)