Riads Außenminister besucht Teheran

Dubai. Saudi-Arabiens Außenminister Prinz Faisal bin Farhan reist am Sonnabend in die iranische Hauptstadt Teheran, wie die Agentur Tasnim am Donnerstag meldete. Der Besuch gilt als weiterer Schritt hin zur Aussöhnung zwischen den beiden Ländern, die lange verfeindet waren. Im März hatten sie unter Vermittlung Chinas vereinbart, ihre 2016 abgebrochenen Beziehungen wiederaufzunehmen. Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte der Iran seine Botschaft in Saudi-Arabien neu eröffnet. (Reuters/jW)