Slowakische Regierung verliert Vertrauensvotum

Bratislava. Die erst seit einem Monat amtierende Regierung der Slowakei hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament in Bratislava verloren. Nur 34 der 136 anwesenden Abgeordneten stimmten am Donnerstag für das von Ministerpräsident Ludovit Odor vorgelegte Regierungsprogramm. Gebraucht hätte die Regierung 76 der 150 stimmberechtigten Abgeordneten. Zu einem neuerlichen Regierungswechsel wird es aber wohl nicht kommen. Es wird erwartet, dass Präsidentin Zuzana Caputova Premier Odor kommissarisch mit der Amtsführung beauftragt, bis aus Wahlen am 30. September eine neue Regierung hervorgeht. (dpa/jW)