Tödliche Razzia im Westjordanland

Ramallah. Im besetzten Westjordanland ist bei einer nächtlichen Razzia ein Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Der 20jährige sei in Nablus durch Kugeln der Besatzungsmacht am Kopf getroffen und getötet worden, erklärte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag. Laut AFP sei der Getötete Mitglied der Fatah-Partei von Präsident Mahmud Abbas gewesen. Er starb demnach bei einem Schusswechsel mit israelischen Streitkräften, die das Haus eines Mannes zerstörten, der sich in Haft befindet. Ihm wird die Tötung eines israelischen Soldaten im Oktober 2022 zur Last gelegt. (AFP/jW)