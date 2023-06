Russland kündigt Wahlen in neuen Gebieten an

Moskau. Die russische Regierung hat für die im vergangenen Jahr in die Russische Föderation eingegliederten Regionen in der Ukraine für den 10. September Wahlen angekündigt. Es sollen Regionalparlamente und Gemeinderäte gewählt werden, wie die Wahlkommission in Moskau am Donnerstag bekanntgab. Es geht dabei um vier Regionen im Osten und Süden der Ukraine, die überwiegend russischsprachig sind: Lugansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Lugansk und Donezk hatten sich bereits 2014 angesichts von Angriffen Kiews zu »Volkrepubliken« erklärt, die beiden anderen Gebiete wurden im vergangenen Jahr im Zuge der russischen Invasion der Ukraine teilweise besetzt. Kiew hat in der vergangenen Woche eine lange angekündigte Gegenoffensive gestartet, die darauf abzielt, diese Gebiete und auch die Halbinsel Krim »zurückzuerobern«. (AFP/jW)