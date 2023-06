EU schaufelt Massengrab

Hellenic Coast Guard/Handout/REUTERS Die griechische Küstenwache fotografierte das völlig überladene Flüchtlingsboot vor dessen Untergang aus der Luft

Der Tod erntet, was die Europäische Union mit ihrer Flüchtlingspolitik gesät hat. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sich die Regierungschefs und Minister der 27 Mitgliedstaaten auf einen neuen, harten Schlag gegen eine menschenwürdige Migrations- und Asylpolitik geeinigt. Nur sechs Tage später sank vor der südwestlichen Küste der griechischen Halbinsel Peloponnes ein mit rund 750 Schutzsuchenden unter anderem aus Syrien, Pakistan, Afghanistan und Ägypten völlig überladener, verrosteter Fischkutter. Die vorläufige Bilanz, Stand Donnerstag nachmittag: 78 Tote und 104 bisher aus dem Meer gefischte Überlebende. Die Küstenwachen in Italien und Griechenland kannten die Position und den Zustand des »schwimmenden Wracks«, wie ein Sprecher der Hafenbehörden im griechischen Kalamata das Boot beschrieb, seit Dienstag mittag. Küstenwache und Marine blieben dennoch mehr als 15 Stunden untätig.

Das Boot sank auf offener See, rund 50 Seemeilen (90 Kilometer) vor der Hafenstadt Pylon. Nach Angaben der zuständigen Hafenmeisterei habe der Kutter den Antrieb verloren; die folgende Panik an Bord habe den Schwerpunkt des Boots verlagert und es zum Kentern gebracht. Ein großer Teil der Passagiere, vermutlich vor allem Frauen und Kinder – ihre Zahl wurde von Überlebenden mit bis zu hundert angegeben –, sei höchstwahrscheinlich mit dem sinkenden Schiff in die Tiefe gerissen worden.

Noch am Donnerstag gab es keine genaueren Angaben zur zögerlichen Haltung der staatlichen Rettungsdienste. Klar ist allerdings, dass die rechte Regierung des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis im Verein mit ihrer parlamentarischen Mehrheit in den vergangenen Monaten und Jahren private Seenothelfer kriminalisierten und mit harten Gefängnisstrafen bedrohten. Die Regierung der Bundesrepublik verweigerte Hilfsorganisationen und ihren Schiffsmannschaften jüngst finanzielle Unterstützung, die im Bundeshaushalt eigentlich abgerufen werden könnte. Im Zuge des sogenannten Asylkompromisses wird das »Massengrab Mittelmeer« in den kommenden Jahren noch mehr Leichen aufnehmen als bisher. Griechisches Festland ist schon jetzt fast nur noch über das Meer zu erreichen. Sowohl die Regierung des »linken« Ministerpräsidenten Alexis Tsipras als auch die seines rechten Nachfolgers Mitsotakis militarisierten und versiegelten die Grenze zur Türkei fast vollständig.

In einem Gespräch mit jW warf Stathis Kouvelakis, ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees der Oppositionspartei Syriza, deren Chef Tsipras vor, aus wirren wahltaktischen Überlegungen heraus – in Griechenland wird am 25. Juni ein neues Parlament gewählt – die Verschärfung der griechischen Migrationspolitik durch die rechte Regierung nicht bekämpft, sondern sogar unterstützt zu haben. Kouvelakis: »Die führenden Köpfe der Syriza haben, was den Umgang mit Flüchtlingen betrifft, alle alten Referenzen der Partei über Bord geworfen.« Wie in Deutschland die Grünen, die sich zu einer Kriegs- und rechten Bürgerpartei deformiert habe, habe auch die sozialdemokratisierte Syriza heute ihren Status als politische Alternative verloren. Die Grünen-Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und SPD-Innenministerin Nancy Faeser, die demnächst die Landtagswahl in Hessen gewinnen will, sehen in den neuen europäischen Asylregeln einen »historischen Erfolg, der für eine neue solidarische Migrationspolitik und den Schutz von Menschenrechten« sorgen werde.