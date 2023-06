Nachschlag: Luftkriegspropaganda

Julian Stratenschulte/dpa Schwere Brummer: Transportflugzeuge der Luftwaffe überfliegen den Fliegerhorst Wunstorf (12.6.2023)

Über Deutschland übt die NATO den Luftkrieg. Begleitet wird dies von Propaganda auf allen Kanälen für jung und alt. »Diese Übung soll zeigen, dass die befreundeten Länder stark sind und sich wehren können, wenn sie angegriffen werden. Das sollen auch Russland und Wladimir Putin merken«, wird den Jüngsten in »Logo«, der Nachrichtensendung des Kika, eingebleut. Doch gebe es ein paar Probleme. So sprächen die beteiligten Soldaten viele unterschiedliche Sprachen, »die alle unter einen Hut gebracht« werden müssen.

Es sei ein »richtiges und wichtiges Manöver«, erklärte derweil Sebastian Bruns vom Institut für Sicherheitspolitik im RBB-Sender Radio eins (»Nur für Erwachsene«). Da die Welt um uns herum eine andere geworden sei, müsse in Verteidigung investiert werden. In den USA gäbe es dafür die Formel »Freedom is not for free«. Das also meinten die Agitatoren der MG, als sie Ende der 1980er Jahre vor unserer Schule die Zeitung mit dem unverständlichen Untertitel »Gegen die Kosten der Freiheit« verteilten. (nb)