Rotlicht: Weltgeld

Der englische Ökonom James Steuart (1712–1780) sprach als erster von »Money of the world«, dem Weltgeld. Es streift die nationale Form (Münzen, Banknoten) ab und tritt in Barrenform auf, als »die wirkliche Geldware, leibhaftiges Gold und Silber«, notierte Karl Marx für die Zeit des Goldstandards. Als Weltgeld ist das Geld internationales Kaufmittel, wenn Importe sofort bezahlt werden, und universelle Verkörperung des gesellschaftlichen Reichtums, z. B. wenn ein Land einem anderen Anleihen gewährt. Vor allem ist es Zahlungsmittel, weil Waren auf dem Weltmarkt gewöhnlich auf Kredit gehandelt werden. Es fließt von Land zu Land und gleicht Leistungs- und Zahlungsbilanzen aus. Unter Bedingungen des Goldstandards musste ein Land mit defizitärer Handelsbilanz Gold an Länder liefern, die Handelsbilanzüberschüsse aufwiesen. Goldvorräte der Zentralbanken und ein Goldtransfer von den Schuldner- zu den Gläubigerstaaten waren die Grundlage des Welthandels und des internationalen Zahlungsausgleichs.

Weltgeldfunktionen werden schon lange nicht mehr nur vom Gold eingenommen, dessen Reserven bei den Zentralbanken mit gegenwärtig etwa 35.000 Tonnen beachtlich sind. Im Weltwährungssystem von Bretton Woods (1944–1973) war der US-Dollar internationales Kaufmittel, Zahlungsmittel und Reservemedium. 35 US-Dollar sollten gleich einer Unze Feingold (31,104 Gramm) sein. Die US-Zentralbank verpflichtete sich, ausländischen Notenbanken jederzeit zu diesem Kurs Dollar gegen Gold zu tauschen. Für die USA war das am Ende des Zweiten Weltkrieges kein Problem. Sie besaßen 70 Prozent der Weltgoldreserven. Der Dollar war so gut wie das Gold.

Nachdem das Bretton-Woods-System Anfang der 1970er Jahre zusammengebrochen war, blieb der US-Dollar Weltgeld. Viele internationale Gütertransaktionen und der überwiegende Teil des Rohstoffhandels (z. B. Erdöl) werden bis heute in der US-Währung abgewickelt. 62 Prozent der weltweiten Devisenreserven sind US-Dollar, 20 Prozent Euro. Die USA sind für Finanzanleger attraktiv. Sie besitzen Vermögensmärkte, die als sicher gelten. Nur sehr wenige der 160 Währungen der Welt genießen ein so hohes Vertrauen, wie es für ein Wertaufbewahrungsmittel nötig ist.

Der nicht mehr zu einem festen Kurs in Gold eintauschbare US-Dollar ermöglicht es den US-Amerikanern, ihre Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren, ohne Rücksicht auf die Bestände an Gold nehmen zu müssen und ohne Angst, an der hohen Auslandsverschuldung zu zerbrechen. Frische Dollar lassen sich unbegrenzt nachdrucken, solange sie als globale Reservewährung begehrt sind. Nobelpreisträger Milton Friedman äußerte dementsprechend süffisant: »Können Sie sich einen besseren Handel ausdenken, als schöne Textilien, chromblitzende Autos und ausgefallene Fernseher für eine Handvoll grün bedruckten Papiers zu erhalten?« Ein unverschämtes Privileg, das es den USA ermöglicht, über ihre Verhältnisse zu leben, mehr zu verbrauchen, als sie erarbeiten, anderswo produzierte Waren mit der eigenen Währung zu bezahlen und Inflation zu exportieren. »Es ist unsere Währung, aber es ist euer Problem«, hatte John Connally, Finanzminister unter Richard Nixon, treffend gesagt.

Die relative Bedeutung der USA in der Weltwirtschaft sinkt. Eine Verdrängung des US-Dollars als Weltgeld steht aber nicht zu erwarten. Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) sind zwar bestrebt, den Dollar als Leitwährung durch den chinesischen Renminbi (Volksgeld) zu ersetzen. Washington und Brüssel aber wollen das verhindern. Als Alternative hat auch eine einzige Weltwährung, ähnlich jener, die John M. Keynes mit seinem an das Gold gekoppelten »Bancor« 1944 in Bretton Woods erfolglos vorschlug, aufgrund tiefer Interessenkonflikte zwischen den Weltmächten auf absehbare Zeit keine Chance. Ein Ensemble von Weltgeldwährungen, bestehend aus US-Dollar, Euro und Renminbi dagegen schon.