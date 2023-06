Fassbieranstich des Tages: Obama Michel

ZUMA Press/imago Würden Sie mit ihr ein Bier trinken?

Dass die Michelle vom Obama eigentlich dem Obama sein Michel ist, weiß ein jeder Flachwichser im zünftig verschworenen Internet. Wie man’s im Obamaschen Nachtkeller treibt und woher die Kinderl eingekauft sind, das weiß aber nur der Gates Bill. Genau selber anschauen kann man sich dem Obama Michel sein Brunz­wimmerl bald in München, wo er beim Oktoberfest den Defiliermarsch von der Diversität singen tut.

Also nicht ganz auf der Wiesn, aber praktisch nebendran: »Bits and Pretzels«, heißt das Start-Up-Maßkrugstoßen im Bürgerbräukeller vom Trachtenverein der Allesoptimierer. Rauschdeppen, die wo beim Holzfassanstich konsequent danebenhauen, lernen da das Weißbiereinschenken: Instagram, Investoren, Inklusion und den ganzen anderen Scheißdreck. Und der Obama Michel? Ja, der kommt höchstpersönlich eingeflogen und sagt, wies geht: Spielerfrau beim FCB werden halt. Erste Liga, ein paar Saisonen Waden massieren und dann selber einlochen.

Freilich will man ja auch mal Meister werden, oder halt gleich Präsidentin. Geht doch so einfach. Sich nicht immer so zieren, um mal seine, Zitat Obama Michel, »einzigartigen Stärken anzunehmen und Selbstzweifel zu überwinden«. Eine Maß Bier auf dem Oktoberfest kostet dieses Jahr mindestens 14 Euro. Also, wohl oder übel: Augen zu und durch. Auch du kannst einen Liter überpreistes Helles Festbier dir in die Goschn reinstellen. Oder acht. Und ob der Michel vielleicht doch eine Michelle ist, das ist dann auch scheißegal. Der Bayer lebt Diversität so seit Hunderten von Jahren und geschadet hat’s keinem. Außerdem: Eine vollgespiebene Bierbank ist immer noch besser als ein vollgewichster Bürostuhl. Prostata!