Doppelter Boden

Thomas Vonier/imago »Verschiedene Deutungsmöglichkeiten« sieht das Bundesverwaltungsgericht bei diesem Plakat (München, 18.7.2020)

Es war ein perfides Spiel mit der Angst: Im Europawahlkampf 2019 hatte die NPD mit dem Plakatslogan »Stoppt die Invasion: Migration tötet« für Kreuze auf dem Zettel geworben. Im Hintergrund waren die Namen zahlreicher Orte zu sehen, in denen Asylsuchende Straftaten gegen biodeutsche Staatsbürger begangen haben sollen. Die nordrhein-westfälische Stadt Mönchengladbach ließ die Plakate abhängen. Der Grund: Es handele sich um Volksverhetzung. Dagegen klagte die NPD – erfolgreich, wie nun bekannt wurde. Mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil erklärte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Verfügung der nordrhein-westfälischen Stadt zum Abhängen der Plakate im Europawahlkampf 2019 nachträglich für rechtswidrig. Das Plakat könne so verstanden werden, dass es noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sei.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf und das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hatten der Stadt recht gegeben. »Das Wahlplakat zielt darauf ab, alle Migranten mit Mördern gleichzusetzen, vor denen Deutsche überall Angst haben müssten«, begründete das OVG Münster damals. Diese Urteile hob das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit seiner Entscheidung auf. Auf die von der NPD beabsichtigte Aussage komme es gar nicht an, betonten die Leipziger Bundesrichter. Maßgeblich sei das »Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums«. Bei mehrdeutigen Äußerungen sei »diejenige Variante zugrunde zu legen, die noch von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt ist«. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Plakate im Wahlkampf aufgehängt wurden, »in dem konkurrierende Politikentwürfe typischerweise nur verkürzt und zugespitzt einander gegenübergestellt werden«.

Was an der Kombination von Slogan und Bildsprache mehrdeutig sein soll, beschreibt das Leipziger Gericht wie folgt: Die NPD könnte auch den tödlichen »Migrationsvorgang« gemeint haben. Andere Deutungsvarianten »wie eine nicht den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllenden Kritik an der Migrationspolitik der Bundesregierung« habe das OVG »komplett ausgeblendet«. Die NPD hätte theoretisch also auch für sichere Fluchtrouten, staatliche Seenotrettung und menschenwürdige Unterbringung Asylsuchender plädieren können mit ihrem Plakat.

Was am fremdenfeindlichen Slogan »Stoppt die Invasion: Migration tötet« von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sein soll, fragte sich Falk Mikosch, Landessprecher der VVN-BdA Nordrhein-Westfalen, am Dienstag im junge Welt-Gespräch. »Das ganze Ausmaß der Heuchelei wird hier deutlich.« Während in der Gedenkprosa davon gesprochen werde, dass »man ›besonders diejenigen schützen müsse, die ein erhöhtes Risiko haben, Opfer zu werden‹, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Mai in Solingen sagte«, werde genau das Gegenteil getan, so Mikosch. »Überall werden Nazis gepampert. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!«