Kabale mit Kommissarin

IMAGO/Matthias Koch Auch im Visier: Anhänger von Fußballvereinen wie dem 1. FC Union Berlin (4.3.2023)

Das verheißt nichts Gutes: An diesem Mittwoch treten die Innenressortchefs der 16 Bundesländer zu ihrer dreitägigen Frühjahrstagung in Berlin zusammen. Auf dem Programm: mehr Massenüberwachung, strengere Zensur und »Pre Crime«-Phantasien. Vordergründiges Ziel zur Stärkung dessen, was dort unter »innere Sicherheit« firmiert, ist die Verhinderung »willkürlicher Messerangriffe von Extremisten und psychisch Kranken«, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag berichtete. Als »Lösungen« auf dem Tisch liegen demnach Vorschläge zur verbesserten Erfassung »ausländischer Mehrfachtäter«, zu möglicher Früherkennung potentieller Amokläufer und Attentäter sowie – ein Klassiker – Ideen für bessere Zusammenarbeit von Polizei, Justiz, Gefängnissen und Ausländerbehörden.

Abseits von diesem Klein-Klein deutscher Innenministerien wird es vor allem auch um ein großes EU-Projekt gehen, das Kritikern zufolge zur Massenüberwachung sämtlicher digitaler Kommunikation führen würde. Nicht umsonst ist in Berlin EU-Innenkommissarin Ylva Johansson mit von der Partie. Deren »Expertise« soll in die Überlegungen der deutschen Ministerinnen und Minister »einfließen«, hatte die damalige Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Iris Spranger (SPD), am 30. März in der Bundespressekonferenz angekündigt. Die schwedische Sozialdemokratin Johansson zählt zu den vehementesten Vorkämpfern der sogenannten Chatkontrolle. Sie und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (auch SPD) setzen sich beide dafür ein, digitale Kommunikation auf möglicherweise strafbare Inhalte durch Unternehmen durchsuchen zu lassen. Das soll angeblich dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder dienen.

Während drinnen die Länderressortchefs ihre Wünsche für kommende Strafrechtsverschärfungen und ihre Überwachungsphantasien austauschen, wollen zum Auftakt gegenüber dem Hotel Pullmann Bürgerrechtsorganisationen sowie Aktivistinnen und Aktivisten rund um das Bündnis »Chatkontrolle stoppen« protestieren. Dies war bereits am 6. Juni auf der Internetseite des Bündnisses angekündigt worden. »Sämtliche Expert*innen«, heißt es dort, warnen demnach, dass die »Chatkontrolle« ein unverhältnismäßiger Eingriff in Grundrechte sei, »technisch nicht geeignet ist, um sein erklärtes Ziel zu erreichen, und die IT-Sicherheit von allen gefährdet«.

Es gehe um den Schutz des »digitalen Briefgeheimnisses« sowie die Gewährleistung des Rechts auf vertrauliche und sichere Kommunikation. Den Vorwurf, Datenschutz vor Strafverfolgung der schlimmsten Verbrechen an Kindern zu stellen, muss sich das Bündnis dabei wohl nicht gefallen lassen. So zählt zu dessen Forderungskatalog auch »eine ausreichende Ausstattung der mit Kinderschutz betrauten Stellen«. Zu dem Bündnis zählt unter anderem die Initiative Digitalcourage e. V., die eine Petition an die Abgeordneten des EU-Parlaments gestartet hatte, um Unterschriften gegen die Einführung des sogenannten Client-Side-Scanning-Verfahrens zur automatisierten Durchforstung digitaler Kommunikation zu sammeln.

Jedoch: Zuletzt hatte sich eine Mehrheit der EU-Regierungen für die Einführung einer »Chatkontrolle« ausgesprochen – entgegen Warnungen der eigenen Juristen, wie das Portal netzpolitik.org am Montag berichtete. 19 EU-Staaten befürworten demnach, »Anbieter ›interpersoneller‹ Kommunikation wie Messenger-Apps zu verpflichten, per Anordnung die Inhalte ihrer Nutzer:innen zu durchsuchen und verdächtige Inhalte an ein EU-Zentrum zu senden«. Österreichs Regierung sei dagegen. Die Ampelkoalition wolle eine Ausnahme für verschlüsselte Kommunikation. Auch darauf zugreifen wollen demnach allerdings 13 EU-Staaten.

Einen Messenger hat dabei Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) auf dem Kieker: Er wolle im Rahmen dieser Konferenz eine Initiative für einen stärkeren Einsatz des Bundes gegen »Hass und Hetze« im Messengerdienst Telegram einbringen, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums in Wiesbaden hervorging. Besseren Schutz der eigenen Identität fordert der Sprecher der unionsgeführten Länder demnach nicht für Bürgerinnen und Bürger, sondern für Beamte im Einsatz gegen »Hetze« im Internet.