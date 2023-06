Guerilla beendet Waffenruhe

Willi Effenberger/imago/Pacific Press Agency Nun wird der bewaffnete Kampf wieder aufgenommen: Kalaschnikow im Guerillahauptquartier in den Kandilbergen

Nach vier Monaten hat die kurdische Guerilla ihre Feuerpause beendet. Das gab der Exekutivrat der Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK) am Dienstag bekannt. Die Waffenruhe, zu deren Einhaltung auch verbündete kommunistische Stadtguerillagruppen aufgerufen waren, war aus humanitären Erwägungen nach dem Erdbeben, das im syrisch-türkischen Grenzgebiet im Februar Zehntausende Todesopfer gefordert hatte, verkündet worden. Sie wurde dann für die Zeit des Wahlkampfs im Mai in der Türkei verlängert, um – so die KCK – »Wahlen im Sinne der Völker und der demokratischen Kräfte zu unterstützen«. Allerdings habe es die Opposition im Wahlkampf »versäumt, ihre Unterschiedlichkeit zum aktuellen Regime deutlich zu machen«, kritisierte die KCK, die im Mai gegenüber jW noch dazu aufgerufen hatte, dem später unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilicdaroglu »eine Chance zu geben«, nun den »nationalistischen und engstirnigen Ansatz« des Bündnisses um die kemalistische CHP.

Der türkische Staat habe seine Angriffe auf die kurdische Bewegung sowohl innerhalb der Türkei als auch im Nordirak und Nordsyrien die ganze Zeit über unvermindert fortgesetzt, beklagte die KCK. Dabei seien erneut chemische Waffen gegen die Guerilla im südkurdischen Bergland eingesetzt worden. Verwiesen wurde zudem auf einen vom türkischen Geheimdienst begangenen Mordanschlag auf das KCK-Mitglied Hüseyin Arasan vom »Verein der Werktätigen aus Mesopotamien« am Freitag im nordirakischen Sulaimanija. »Es ist unabdingbar, angesichts dieser Angriffe überall aktiv zum Kampf überzugehen und den Feind wirkungsvoll zu treffen«, begründete die KCK ihre Entscheidung. »Es ist jetzt für jeden noch klarer erkennbar, dass es keine Entwicklung ohne die Zerstörung des AKP-MHP-Faschismus geben kann.«

Schon vor der offiziellen Erklärung hatten sowohl die Guerilla wie auch Einheiten der vor allem aus kommunistischen Organisationen gebildeten Vereinigten Revolutionsbewegung der Völker (HBDH) zugeschlagen. Bei einem Angriff auf eine Armee-Einheit in der südöstlichen Provinz Sirnak wurden nach Angaben der Guerilla vom Montag mindestens fünf Soldaten getötet. HBDH-Milizen bekannten sich zu einem Brandanschlag auf eine Fabrik in Istanbul, die »die faschistische Kriegswirtschaft unterstützt«.