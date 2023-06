Neu erschienen

SoZ

Im Juniheft der SoZ kommentiert Thies Gleiss das Wahlergebnis der Linkspartei in Bremen. Der »Wahlerfolg« habe viele in der Partei »zu einer falschen Euphorie veranlasst«. Das »herausragende Ergebnis« der Wahl sei der starke Rückgang der Wahlbeteiligung, »insbesondere in Bremerhaven und in den vernachlässigten Stadtteilen«. Außerdem zeige die Wahl, dass eine »rechte Grundstimmung« existiere, ob die AfD nun antrete oder nicht. Eine antikapitalistische Politik habe die Linke in Bremen nicht gemacht, sie verkaufe sich vielmehr als »pflegeleicht und staatstreu«. Matthias Becker blickt »hinter die Fassade der Künstlichen Intelligenz«. Gerhard Klas schreibt über »knappes und schmutziges« Wasser. Angela Klein erinnert an Winfried Wolf. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 6, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Sozialismus

Im Juniheft der Zeitschrift Sozialismus schreiben Joachim Bischoff und Björn Radke über die »Ampelkoalition in Turbulenzen«. Ruth Ellerbrock und Jean-Paul Barbe untersuchen »Hintergründe der Protestbewegung« in Frankreich. Gerhard Weiß und Hans-Henning Adler widersprechen mit jeweils eigenen Beiträgen Michael Wendl, der im Maiheft der Zeitschrift linke Kritiker von Waffenlieferungen an die Ukraine angegriffen hatte. Ulrike Eifler, Thomas Händel und Robert Weissenbrunner plädieren dafür, in den Gewerkschaften die Debatte über Krieg und Frieden zu führen. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 6, 69 Seiten, 9 Euro, ­Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

Mitteilungen

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Wolfram Adolphi über den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der am 15. Juni 70 Jahre alt wird. Zaklin Nastic erläutert die politische Lage in Polen. Heinz Karl erinnert anlässlich des bevorstehenden 90. Todestages an Clara Zetkins Analyse des Faschismus vom Juni 1923. Jürgen Herold, André Ullmann und Volkmar Vogel fassen die Diskussionsbeiträge auf der Bundeskonferenz der KPF im April zusammen. (jW)

Mitteilungen, Heft 6/2023, 45 Seiten, Spendenempfehlung: ein Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de