Nachschlag: Bakschischrepublik

WDR/LOOK Film Einflussreicher Lobbyist und nicht ganz geheimer Kundschafter: Adolf Kanter

Als größte Leistung der Hauptverwaltung Aufklärung gilt stets, Günter Guillaume nebst Gattin im unmittelbaren Umfeld Willy Brandts positioniert zu haben. Mindestens ebenbürtig für die Kundschaftertruppe von Markus Wolf war jedoch Adolf Kanter. Der verpflichtete sich schon 1948 und konnte seit den 50er Jahren engste Kontakte zu hochrangigen Politikern und Konzernbossen aufbauen, nicht zuletzt war er Herr über gut gefüllte schwarze Kassen und bestach reihenweise CDU- und SPD-Granden. Für die Staatssicherheit waren nicht nur seine Informationen zu Politstrategien überaus wertvoll, sondern auch die Tatsache, dass er die Käuflichkeit der Bonner Republik mit den entsprechenden Namen und Summen unterfüttern konnte. Obwohl Kanter in den 80er Jahren zweifellos enttarnt wurde, konnte er weiter seine Kontakte in den Osten pflegen – die Kohl-Regierung sollte nicht in Gefahr gebracht werden, und nach Bekanntwerden der Flick-Affäre wurde mehr vertuscht als aufgeklärt. (mme)

https://kurzelinks.de/l8f7