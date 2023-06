Ihren Tod musste sie nicht mehr beweisen

Mirco Taliercio/gemeinfrei Walter Gramatté: »Portrait Rosa Schapire« (Aquarell, 1920)

In der Tate Gallery wurde sie schon erwartet. Der junge Kurator Ronald Alley bekam einen Anruf vom Empfang in der Eingangshalle: »Hier ist eine Besucherin für Sie, ich glaube, sie ist tot.« Der 1. Februar 1954 war ein stürmischer Tag, und die Besucherin hatte sich – trotz Warnungen ihres Arztes – zu Fuß auf den Weg gemacht. Die deutsche Kunsthistorikerin Rosa Schapire, die noch im August 1939 nach London emigriert war (mit zehn Mark in der Tasche), wo sie mit großem Enthusiasmus versuchte, den deutschen Expressionismus in England bekannt zu machen. Sie war Expertin für Karl Schmidt-Rottluff, mit dem sie einen regen Briefwechsel führte, nur unterbrochen durch die Kriegsjahre. Schapire schrieb einer Freundin: »Ich habe freilich auch alle Briefe von Schmidt-Rottluff von 1908 bis 1939 verbrannt, um sie vor den Nazi zu retten, aber dies geschah auf seinen Wunsch, und ich war ja in ständiger Gefahr einer Haussuchung …«

Die Kunsthistorikerin war nicht nur als Jüdin gefährdet, Schmidt-Rottluff als Künstler. 608 seiner Werke wurden 1937 aus deutschen Museen beschlagnahmt, 52 davon in der Feme-Ausstellung »Entartete Kunst« vorgeführt – dabei ein Holzschnitt mit Schapires Porträt. Und auf einer Tafel, die verpönte Kunstkritiker anprangerte, befand sich ihr Name. Schapire emigrierte in letzter Minute, Schmidt-Rottluff blieb trotz Ausstellungsverbots.

Dank von Emil Nolde

Rosa Schapire, 1874 in Brody (damals Österreich-Ungarn, heute Ukraine) geboren, zog schon 1893 nach Hamburg, wo sie mit Unterbrechungen bis zur Emigration 1939 blieb. Wie kam es, dass Rosa und ihre jüngere Schwester Anna ab 1897 in Hamburg von der Politischen Polizei beobachtet wurden? Sie hatten sich in Vorträgen und Veröffentlichungen für weibliche Emanzipation und bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt. Anna wurde 1898 wegen ihrer politischen Aktivität aus Hamburg ausgewiesen. Auch Rosa wurde überwacht. Ihr Artikel »Ein Wort zur Frauenemanzipation« in den Sozialistischen Monatsheften vom September 1897 – verdächtig. Vorträge von Alfred Lichtwark, dem Direktor der Kunsthalle, und von Justus Brinckmann, dem Leiter des Museums für Kunst und Gewerbe, brachten Schapire zum Studium der Kunstgeschichte, nur in Hamburg konnte sie das nicht antreten. Es gab keine Universität in der Stadt des Handels. Schapire musste nach Bern ausweichen, später an die Uni Heidelberg. Hier war seit 1900 das Frauenstudium erlaubt. 1904 promovierte sie in Heidelberg und kehrte 1905 in das – wie sie wusste – für Kunst aufgeschlossene Hamburg zurück. Sie lernte den Hamburger Frauenclub kennen und sah dort zum ersten Mal Bilder von Emil Nolde, damals Mitglied der »Brücke«-Vereinigung. Sie war begeistert und veröffentlichte gleich einen Artikel über eine Ausstellung seiner Werke in der Kunsthandlung »Commeter«. Nolde dankte ihr in einem Brief überschwänglich: »Wenn unsere Rosen blühen, senden wir Ihnen die allerschönsten.«

Etwa zur Zeit, als Nolde aus der »Brücke« austrat, änderte sich alles. In seinem Buch »Jahre der Kämpfe«, 1934: »In der Kunst war es meine erste bewusste Begegnung mit einem Menschen anderer Art, als ich es war (…) Juden haben viel Intelligenz und Geistigkeit, doch wenig Seele und wenig Schöpfergabe.« Überhaupt: »Juden sind andere Menschen, als wir es sind.« In der Ausgabe von 1976 wurde diese Passage geändert.

Die Juden hier

1908 hatte Rosa Schapire Karl Schmidt-Rottluff kennengelernt, im selben Jahr trat sie der Künstlervereinigung »Brücke« als – wie es hieß – »passives Mitglied« bei. Doch es gab wohl kein aktiveres Mitglied als sie, die wie niemand sonst den Expressionismus bekannt machte. Aber Schmidt-Rottluff war, wie viele junge Künstler auch, kurz vor dem Ersten Weltkrieg nicht frei von Nationalismus und Judenhass. So schrieb er an Wilhelm Niemeyer, dem Sammler seiner Werke und Professor für Kunstgeschichte in Hamburg: »Aber wir haben eine neue Gefahr im Lande: die Juden – die das Geld haben und die Sozialdemokratie, die’s nicht hat.« Später dann über England (den Kriegsgegner), dieses Volk sei »vollkommen durch die Juden verseucht«. Und im Frühjahr 1915: »Die Juden hier (in Berlin) tragen die große Überzeugung schon öffentlich mit sich herum, dass sie nach dem Kriege auch politisch herrschen. Doch ich denke, der deutsche Gott wird uns davor bewahren und es ihnen gründlich in die Bude schneien lassen.« Ob Rosa Schapire diese Haltung ihres Lieblingskünstlers kannte, ist nicht festzustellen. Kriegsbegeistert war er – wie viele, ehe sie in den Krieg zogen. Er schwärmte von »der Weltherrschaft deutschen Geistes«. Aber sehr schnell, als er die Ostfront erlebt hatte, wurde er ein anderer. Schon im Sommer 1917 war er überzeugt: »Jeder Gedanke, der heute nicht Frieden heißt, ist Verbrechen.« Er lernte die russische Landbevölkerung kennen und bewunderte ihre Kunstfertigkeit im Umgang mit Holz, was ihn zu Skulpturen anregte. »Und in dies kulturvolle Land brachen die Germanen ein wie Barbarenhorden.«

Schmidt-Rottluff war seit 1919 mit der Fotografin Emy verheiratet. Rosa Schapire wollte sich nicht binden, auch keine Kinder haben. Ihr Engagement für die »Brücke«-Künstler brachte ihr Kunstwerke ein, als Dank, auch ganz kleine: Postkarten, die aktuelle Werke der Maler zeigten. Schmidt-Rottluff vor allem machte Porträts von ihr und stattete 1921 eines ihrer Zimmer als Gesamtkunstwerk aus, auch die Möbel gehörten dazu. Das ist verloren gegangen. Nein, die Nazis hatten eine Überseekiste, die Teile dieses Zimmers, drei Mappen mit Grafik, 50 Bücher (auch von »Brücke«-Künstlern) und ihren Hausstand barg, aufgebrochen und am 30. und 31. Oktober 1941 versteigern lassen. Die Kiste war für die geplante Übersiedlung in die USA vorgesehen. Wegen der viel zu hohen Wartenummer von Schapire musste sie diesen Plan aufgeben und in letzter Minute nach London flüchten. Dort hatte sie es anfangs nicht leicht, obwohl sie Kontakte knüpfte, auch alte Bekannte aus Deutschland, die emigriert waren, halfen ihr.

In den 50er Jahren arbeitete sie als Korrespondentin der Zeitschrift Weltkunst. Besonders lästig waren die immer wieder nötigen Umzüge, Zimmerwechsel jährlich. In ihrem Alter beschwerlich – sie ging auf die 80 zu. Ihre Augen machten Probleme. Für sie besonders gravierend. Für die Beschäftigung mit Kunst ist Sehen unverzichtbar. Eine Augen-OP brachte keine Besserung. Da auch ihr Herz streikte, ließ sie nun in Briefen an Schmidt-Rottluff immer öfter Todeswünsche anklingen. Schapire setzte sich weiterhin für die »Brücke«-Maler ein, leider interessierten sich weder das British Museum noch das Victoria and Albert Museum für grafische Arbeiten, schon gar nicht für die besonderen Postkarten (die später wertvoll wurden). Nur die Tate Gallery erklärte sich bereit, nach langem Hin und Her ein Bild anzunehmen: »Frau mit Handtasche« von 1915. Die anderen Bilder zur Auswahl sollte die großzügige Spenderin doch bitte selbst wieder abholen.

In finanzieller Not

Ende 1952 erhielt Schapire, für sie ganz unerwartet, eine Ehrengabe aus dem Künstlerfonds des Süddeutschen Rundfunks in Höhe von 600 Mark. Diese Zuwendung war für Künstler gedacht, die zwischen 1933 und 1945 aus Deutschland fliehen mussten und unter Armut litten. Der Versuch Schapires, mit Hilfe ihres Rechtsanwalts Carl Stumme irgendeine Form der Entschädigung aus Hamburg zu bekommen, endete für sie mit entwürdigenden Forderungen. Im Oktober 1953 wurde von ihr eine Eidesstattliche Versicherung verlangt. Sie antwortete: »Einen Beleg, dass ich Jüdin bin, besitze ich nicht, da solche Dinge in England nicht nötig sind. Religion ist Privatsache. Ich bin rein jüdischer Abstammung, da ich Freidenkerin bin und es stets war, habe ich der jüdischen Gemeinde weder in Hamburg noch in London je angehört.« Dieser Brief war nötig, um eine Entschädigung oder ein vorläufiges Darlehen zu bekommen, das ihr aus finanzieller Notlage helfen sollte. Weiter musste sie sich rechtfertigen, dass sie 79 Jahre alt sei und herzkrank. Der Herr von der Sozialbehörde in Hamburg fragte in einem misstrauischen Brief an Schmidt-Rottluff in Berlin nach, ob denn alles stimme, was sie angab – datiert vom 9. Februar 1954. Da war sie schon über eine Woche tot, am Herzschlag gestorben. Eine Entschädigung – nicht mehr nötig.

Die Briefe an und von der Sozialbehörde in Hamburg finden sich weder im jetzt erschienenen Buch von Susanne Wittek noch im Katalog zur Ausstellung über Rosa Schapire, die im Museum für Kunst und Gewerbe im Herbst 2009 stattfand. Doch in der Ausstellung damals entdeckte ich die Briefe, zwischen vielen Dokumenten verborgen. Das – sehr informative – neue Buch ist Band zwei der Reihe »Künstler in Hamburg« und wurde großzügig gefördert.