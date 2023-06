Fallstricke der Geschichte

Jorge Silva/REUTERS Die Staatsmacht schlägt zu: Polizist und Demonstrant (Santiago de Chile, 5.11.2019)

Besonders voll ist es nicht am Mittwoch abend im Simón-Bolívar-Saal des Ibero-Amerikanischen Instituts in Berlin. Das mag am sommerlichen Wetter liegen, das ein Kaltgetränk im Park attraktiver erscheinen lässt als den Besuch einer Kulturveranstaltung, die als »szenische Lesung« angekündigt wird. Das eher geringe Interesse am Stück »Aus den Akten auf die Bühne: Chile – Auf dem Weg zu einer neuen Demokratie?« kann aber auch als symptomatisch gelesen werden. Dafür, dass sich die in Teilen der hiesigen Linken während des chilenischen Aufstands ab Oktober 2019 geweckte Euphorie für die plötzlich realisierbar erscheinenden Veränderungen abgekühlt hat – parallel zu den erlittenen Niederlagen der Protestbewegung in den vergangenen Jahren.

Das neue Stück der Reihe »Aus den Akten auf die Bühne«, das in Zusammenarbeit der Bremer Historikerin Eva Schöck-Quinteros und Peter Lüchinger von der Bremer Shakespeare Company entstanden ist, fragt nach den Gründen für diese Niederlagen. Warum hat eine große Mehrheit der Chileninnen und Chilenen im vergangenen Jahr den Entwurf einer neuen Verfassung abgelehnt? Wie kam es zum Stimmungsumschwung, nachdem es nur ein Jahr zuvor als ausgemacht gegolten hatte, dass sich das Land grundlegend erneuern würde? Wie kann es nach dem »Nein« zum Verfassungsentwurf weitergehen? Alles verbunden mit der deutlich größeren Frage: Was haben die jüngsten Ereignisse mit der Geschichte Chiles im 20. Jahrhundert zu tun?

Zum Sprechen gebracht werden Dokumente aus mehr als hundert Jahren, die Studierende der Universität Bremen in Archiven aufgestöbert haben. Zeitungsberichte zur Revolte von 2019, als zunächst Schülerinnen und Schüler gegen eine Erhöhung der Metropreise in Santiago aufbegehrten und so einen Flächenbrand auslösten; Telegramme des US-Konsuls in Iquique nach Washington, in denen er über den Streik der Arbeiter der Salpeterminen 1907 Bericht erstattet; Auszüge des Gesetzes zur Verstaatlichung des Kupferbergbaus unter der Regierung der Unidad Popular in den 70ern; der Bericht eines westdeutschen Musikers, der 1977 in das Chile von Diktator Augusto Pinochet reiste; Artikel des schließlich 2022 abgelehnten Verfassungsentwurfs; Gerichtsaussagen Angehöriger von während der Diktatur Ermordeten …

Viel Theater ist nicht dabei. Die schlichte Bühne besteht aus zwei Tischen und einigen Stühlen. Zum Bühnenbild gesellen sich zu Beginn der Vorstellung Demoschilder mit Slogans der Protestbewegung von 2019. Über der Szenerie wacht der Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar mit strengem Blick.

Die Schauspieler der Bremer Shakespeare Company hauchen den Zeitzeugen und -zeugnissen Leben ein. Trotzdem sprechen diese für sich selbst – in all ihrer Vielstimmigkeit. Zu Wort kommen unter anderem Täter und Opfer, die Presse, Aktivisten, Betroffene und Beobachter, Vertreter aus Chile, Deutschland, den USA. Dabei wird nicht chronologisch vorgegangen. Die Erzählung springt zwischen den Jahren und Epochen, reiht vermeintlich unzusammenhängende Ereignisse aneinander.

So treten diese in einen fruchtbaren Dialog, bei dem es nicht um die Frage geht, ob sich Geschichte wiederholt, denn das tut sie bekanntlich nicht. Vielmehr werden Parallelen und Kontinuitäten erkennbar – so die Verwicklung der Vereinigten Staaten in die Niederschlagung demokratischer Prozesse, angetrieben durch das Interesse an einem »Chile der Ordnung«, das die rücksichtslose Ausbeutung von Rohstoffen durch US-Konzerne gewährleisten kann; oder die weiter vorherrschende Straffreiheit für gegen Linke begangene Verbrechen.

Internationale Solidarität ist kein Wohlfühlerlebnis. In dunklen Zeiten ist sie notwendiger denn je. Auch die Linke in Deutschland wusste das einmal. Zeugnis davon war die Bewegung in Solidarität mit der Unidad Popular ab 1970 und mit den Gegnern der Militärdiktatur von Augusto Pinochet nach 1973. Der Putsch gegen Salvador Allende, mit dem Pinochet an die Macht kam, jährt sich am 11. September zum 50. Mal. Im Rahmen des Jahrestags dürfte auch hierzulande das Interesse an Chile wieder zunehmen. Veranstaltungen wie die Lesung »Aus den Akten auf die Bühne« leisten einen Beitrag dazu.