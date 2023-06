Einheit durch Spaltung

Wolfgang Maria Weber/IMAGO Soll nach dem Willen des Parteivorstandes gehen: Sahra Wagenknecht, hier bei einer Veranstaltung in Kaiserslautern (23.5.2023)

Die innerparteilichen Auseinandersetzungen in der Linkspartei eskalieren. Am Sonnabend hat der Parteivorstand in aller Form mit der Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Fraktionschefin Sahra Wagenknecht gebrochen und sie zur »Rückgabe« ihres Bundestagsmandats aufgefordert; zur Begründung wird auf die »öffentlichen Ankündigungen« Wagenknechts verwiesen, »die Gründung einer konkurrierenden Partei zu prüfen«. »Klar« sei: »Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht.« Wagenknecht und alle, »die sich am Projekt einer konkurrierenden Partei beteiligen«, werden in dem Beschluss aufgefordert, ihre Mandate niederzulegen.

Wagenknecht hatte zuletzt am Freitag bekräftigt, dass sie bis zum Jahresende über eine mögliche Neugründung entscheiden will. Dass sie für die Linkspartei nicht mehr kandidieren wird, hat sie bereits vor Monaten klargestellt. Am Wochenende äußerte sie sich zunächst nicht öffentlich zu dem Vorstandsbeschluss.

Koparteichefin Janine Wissler erklärte am Sonnabend, der Vorstand kämpfe um die Einheit der Partei und gegen alle Versuche, sie zu spalten. Minderheitenmeinungen würden respektiert. Man erwarte aber, dass »die demokratischen Beschlüsse der Partei ernstgenommen werden und sie auch eingehalten werden«. Sie hielt Wagenknecht vor, mit der Gründung einer neuen Partei zu drohen, um die Linkspartei auf einen anderen Kurs zu bringen als den, den die Gremien »demokratisch« beschlossen hätten.

Der sonderbare Kampf um die »Einheit der Partei«, der ihre Spaltung zur Gewissheit macht, zog am Wochenende sogleich Kritik auf sich. Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali nannte den Beschluss »einen großen Fehler und einer Partei unwürdig, die sich Solidarität und Pluralität auf die Fahnen schreibt«. Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch wollte wissen, warum der Vorstand nicht sie und die beiden anderen direkt gewählten Abgeordneten Sören Pellmann und Gregor Gysi nach ihrer Meinung frage. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich sagte, Wagenknecht solle auf keinen Fall ihr Mandat zurückgeben. Seine Fraktionskollegin Sevim Dagdelen erklärte, »dieser Vorstand« habe nichts mehr mit dem Gründungskonsens und dem Programm der Partei zu tun; der Kurs führe »in Richtung einer bedeutungslosen Sekte«. Damit »mäste« der Vorstand zugleich die AfD.